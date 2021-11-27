Friday, 26 November 2021, 22:39 HKT/SGT Share: 国美零售与真快乐、国美控股订立多项协议 共享资源优势 认购安迅物流可换股债券 进一步强化未来物流能力

加快向全零售生态共享平台战略转型 致力领跑「家•生活」赛道

香港, 2021年11月26日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司（香港联合交易所代号：493.HK，「国美零售」或「公司」，及其子公司，统称「集团」）今日公布，为配合集团向全零售生态共享平台的战略转型、稳步推进「家•生活」战略的深化实施，以及整合丰富的供应链和母集团及成员公司的多方面优势资源，提升营运效益，集团通过全资附属公司国美电器有限公司（「国美电器」），与国美真快乐电子商务有限公司（「真快乐」）以及国美控股集团有限公司（「国美控股」）就多个业务领域的持续关连交易订立以下11项协议，其中包括重续和新订立的协议，所有协议均自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期3年（「合约期」）。



此外，为提高资金使用效率，充分利用高效投资机会，助力集团更全面打造全零售生态共享平台，集团间接全资附属公司与间接持有安迅物流有限公司（「安迅物流」）100%股权的北京鹏润时代物业管理有限公司（「北京鹏润」）已订立一份人民币9亿元的可换股债券投资协议，详情请参阅文末部份。



采购及供应服务协议

在供应及采购服务方面，国美电器与真快乐就重续商品采购及供应协议，分别订立了2022年总商品采购协议及2022年总商品供应协议。根据2022年总商品采购协议，于合约期内，真快乐将应国美电器之要求提供一般商品（包括但不限于电器及消费电子产品），年度交易金额之上限（不包括增值税）均分别不得超过人民280亿元、人民币350亿元及人民币450亿元。根据2022年总商品供应协议，于合约期内，国美电器将应真快乐之要求提供一般商品（包括但不限于电器及消费电子产品），年度交易金额之上限（不包括增值税）均分别不得超过人民300亿元、人民币400亿元及人民币500亿元。



上述2项协议的订立将有望大大提高集团产品采购的效益，双方可自其本身或对方的供货商采购产品，扩大采购范围，丰富各自的商品组合，从而实现在线线下商品端更深度全面的融合互补，全方位满足所有潜在客户的需求。此外，上述两项协议亦能确保集团可透过国美电器或真快乐，按尽可能最低的成本及更佳的商业条款取得产品，并有助集团减少出现产品短缺的情况以及达致更佳的降本增效作用。



物流及仓储服务协议

在物流服务方面，国美电器、真快乐及国美控股三方就重续物流服务协议，订立了2022年物流服务协议。于合约期内，国美控股将应国美电器及真快乐之要求提供物流服务（包括向终端客户交付一般商品），各年度交易金额之上限（不包括增值税）均不得超过人民币9亿元。在仓储服务方面，国美电器与真快乐就重续仓储服务协议，订立了2022年第一项仓储服务协议。于合约期内，国美电器将应真快乐之要求提供仓储服务（包括一般商品之仓储），各年度交易金额之上限（不包括增值税）均不得超过人民币9亿元。同时，国美电器、国美真快乐及国美控股亦就重续仓储服务协议，三方订立了2022年第二项仓储服务协议。于合约期内，国美控股将应国美电器及真快乐之要求提供仓储服务（包括一般商品之仓储），各年度交易金额之上限（不包括增值税）均不得超过人民币9亿元。



集团的电子商务平台近年迅速发展，其销售网络已覆盖全国，集团亦正将实体店网络扩大至三至六线城市。故此，物流及仓储服务需同步升级以提升客户购物体验。上述3项协议将有助三方结合自身广阔的业务地区网络，使客户能享受更快的配送服务，获取更佳的购物体验，形成显著竞争优势。除向终端客户配送外，协议下的物流及仓储服务亦提供集团内公司之间的物流，涵盖仓库与仓库之间、门店与门店之间的配送以及从仓库至门店的配送等，为集团之电子商务及实体店业务提供战略支持。



房地产开发管理服务协议

在房地产开发管理服务方面，国美电器及国美控股就重续房地产开发管理服务协议，订立了2022年房地产开发管理服务协议。于合约期内，国美控股将应国美电器之要求提供房地产开发管理服务，各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币3亿元、人民币4亿元及人民币5亿元。



集团于中国多个地区拥有物业，并拟开发为包含办公楼、商铺、仓储及物流中心之综合物业。由于集团缺乏管理有关房地产项目开发的技术及知识，而国美控股则于管理类似项目的开发方面经验丰富，故双方订立上述协议以委聘国美控股，为集团正在开发的房地产项目提供房地产开发管理服务。



一般服务协议

在一般服务方面，国美电器、真快乐及国美控股三方新订立2022年第一项服务协议及2022年第二项服务协议。根据2022年第一项服务协议，于合约期内，国美控股及真快乐将应国美电器之要求提供服务（包括技术服务、平台服务、软件服务、供应链成员服务、增值服务、引流服务及代运营服务），各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币80亿元、人民币120亿元及人民币150亿元。根据2022年第二项服务协议。于合约期内，国美电器及真快乐将应国美控股之要求提供服务（包括技术服务、平台服务及引流服务），各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币100亿元、人民币150亿元及人民币200亿元。



上述2项协议一方面能提高集团的经营效率及扩展其业务规模，使集团能利用真快乐、共享共建等平台公司的相关资源、服务及其他支持等促进商品交易，以进一步扩大集团品牌影响力，提高销售及盈利能力。另一方面，国美电器、真快乐及集团亦可向国美控股输出丰富的在线线下运营及销售经验，为其家装、家居、物流仓储、酒业等多个业务领域板块提供开店、营销、系统服务等多方面支持。



线下展示服务协议

在线下展示服务方面，国美电器、真快乐及国美控股三方新订立2022年第一项线下展示服务协议及2022年第二项线下展示服务协议。根据2022年第一项线下展示服务协议，于合约期内，国美控股及真快乐将应国美电器之要求提供线下展示服务，以于母集团线下平台展出及展示其产品，各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币8亿元、人民币15亿元及人民币25亿元。根据2022年第二项线下展示服务协议，于合约期内，国美电器及真快乐将应国美控股之要求提供线下展示服务，以于集团线下平台展出及展示其产品，各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币10亿元、人民币20亿元及人民币30亿元。



上述2项协议的订立将为集团向全零售生态共享平台转型提供战略支撑，加快集团在线线下平台形成深度融合，实现所有在线精品于线下平台落地展示，为用户提供在线线下全场景的优质购物体验。



售后服务协议

在售后服务方面，国美电器与真快乐新订立2022年售后服务协议。于合约期内，国美电器将应真快乐之要求提供售后及安装服务，各年度交易金额之上限（不包括增值税）分别不得超过人民币3亿元、人民币4亿元及人民币5亿元。



上述协议的订立将能补充真快乐的售后服务能力，助其构建零售全链路服务能力，持续为用户带来更优质及便捷的服务体验。



可换股债券投资协议

于2021年11月26日，集团间接全资附属公司宁波鹏信兴宇信息技术有限公司（「认购人」）与间接持有安迅物流100%股权的北京鹏润（「发行人」）订立可换股债券投资协议（「协议」）。目前公司控股股东黄光裕先生通过其全资实益拥有的迅赢投资有限公司及北京万盛源物业管理有限责任公司间接拥有发行人80.5%股权，认购人持有发行人19.5%股权。根据协议，认购人同意以年利率5%的利息率向发行人认购人民币9亿元的五年期债券，并可在双方协议下额外延长两年。于债券期限内，认购人有权酌情行使购股权。行使购股权后，认购人将持有发行人的30.0%股权，发行人将被视为公司的联营公司。在购股权尚未被行使的情况下，发行人有权于发行日期起计第三周年后的任何时间提前赎回债券之尚未行使余额（连同应计利息）。



上述交易能够为集团带来稳定的利息收入，从而提升其盈利能力。与此同时，购股权使认购人于未来能适时进一步获得发行人的股权，进而持有预期未来高速增长的安迅物流。安迅物流为全国综合物流服务供货商，其服务范围涵盖31个省级行政区，超过700个地╱县级城市及超过2,800个区╱县，并于全国各地超过42,000个四级乡镇均有完整配送网络。收购安迅物流的股权将有助进一步增强集团的物流能力，加快集团向全零售生态共享平台的战略转型及「家•生活」战略的推进，与集团发展方向高度契合。



关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号：493)。国美集团1987年于中国成立，是中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商。在「家•生活」第二阶段战略指引下，国美零售以互联网技术推动在线线下融合、以强供应链支撑存量业务增长、以新场景导入新业务、以物联网技术构建后服务市场、以大数据驱动门店的精细化运营、以网络优化提升市场竞争力，通过服务能力提高零售竞争门坎，全方位发力实现从电器零售商向家庭整体解决方案提供商的转型。国美零售将持续用科技和智慧缔造真快乐，成为人们最喜欢的娱乐卖、娱乐买、分享乐消费平台。



更多详情请浏览公司网站：www.gome.com.hk





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