Friday, 26 November 2021, 19:41 HKT/SGT Share:

来源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公布二零二二财年中期业绩 疫情下非专利药业务保持强韧 销售增长11.6%

有信心保持强劲的增长势头

宣派中期股息每股1.2港仙

较二零二一财年中期增加50%

香港, 2021年11月26日 - (亚太商讯) - 从事基础药物、专科药物及品牌医疗保健产品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「公司」；股份代号：2633 )今天公布公司及其附属公司（统称「集团」）截至二零二一年九月三十日止六个月（「报告期」）的中期业绩。



随着非专利药业务的公营界别及私营界别均逐步复苏，加上香港的2019冠状病毒病疫情（「疫情」）趋于稳定，集团于报告期内录得总收益约750.4百万港元，较去年同期增长7.9%。经营溢利为116.9百万港元，期内溢利为82.9百万港元，与截至二零二零年九月三十日止的经调整经营溢利*及经调整期内溢利*相比分别大幅增长28.5%及46.2%。



集团的财政状况维持稳健，拥有强劲的现金流，报告期内扣除利息、税项、折旧及摊销前的经调整盈利(经调整EBITDA)为203.9百万港元，使净资产负债率从二零二一年三月三十一日的38.4%显著下降至报告期末的27.7%。此外，截至报告期末，集团的现金结余为537.1百万港元，十分充裕。董事会宣布派发截至二零二一年九月三十日止六个月的中期股息每股 1.2港仙（二零二一财年中期：0.8港仙），较二零二一财年中期股息增加50%。



非专利药业务表现强韧

于报告期内，集团非专利药业务的收益为562.2百万港元（二零二一财年中期：503.8百万港元），录得稳定增长11.6%，这是由于受到公营界别录得9.3%的稳健增长以及私营界别显著复苏，缔造13.8%增幅所推动。



尽管于疫情期间，一般感冒及流感药物的需求受社交距离措施及佩戴口罩习惯影响有所下降，但长者及慢性病患者对药物仍有强大需求。例如在集团供应的心血管药中，血管紧张素II拮抗剂类别及降脂产品类别的销售于报告期内分别录得34.4%及27.7%的显著增长，此乃归因于获取有关氯沙坦片(Losartan Tablet)及瑞舒伐他汀片(Rosuvastatin Tablet)的新业务，加上培哚普利片(Perindopril Tablet)等降压药于公营界别的使用亦持续增加。



此外，集团的牛皮癣配剂以及专注力失调及过度活跃症(ADHD)药物的治疗类别亦分别录得328.1%及88.8%的强劲增长，这是由于在公营界别获得新的公开招标项目所致。于报告期内，集团亦获得多项首次公开招标项目，包括阿托西班注射剂(Atosiban Injection)、艾达霉素注射剂(Idarubicin Injection)、200毫克规格的喹硫平(Quetiapine)缓释片剂以及5毫克及10毫克规格的氟哌啶醇片(Haloperidol Tablet)。集团的抗溃疡药及降压类别产品亦于私营界别分别录得24.2%及88.0%的强劲增长。



集团继续致力提升产品组合，于报告期内推出多项新产品，包括Antisob注射剂(Antisob Injection)、艾达霉素注射剂(Indarubicin Injection)、阿维A酸胶囊(Acitretin Capsule)、阿托莫西汀胶囊(Atomoxetine Capsule)、非那雄胺片(Finasteride Tablet)、后马托品眼滴剂(Homatropine Eye Drops)、氧氟沙星滴眼滴剂(Ofloxacin Eye Drops)及滴耳药水。此外，集团已就多项即将上市的新产品获得注册批准，例如非布司他片(Febuxostat Tablet)、酒石酸溴莫尼定及第莫洛滴眼液(Brimonidine and Timolol Eye Drops)、奥美沙坦片(Olmesartan Tablet)、替米沙坦(Telmisartan)及氢氯噻嗪片(Hydrochlorothiazide Tablet)。



除了研发项目之外，集团亦已就四项中枢神经系统及免疫调节类型的欧洲专科药物签订独家授权协议。



品牌医疗保健业务表现稳定

集团从事消费者品牌医疗保健品业务的附属公司健倍苗苗（保健）有限公司（股份代号：2161 )于报告期内录得销售收益188.2百万港元，轻微下降1.8%，主要因为2019冠状病毒病疫情持续影响本地及邻近地区的消费需求。



于香港及澳门分销复星BioNTech复必泰疫苗

集团为复星BioNTech复必泰疫苗(「疫苗」)在香港及澳门的独家分销商。复星BioNTech复必泰疫苗接种计划于二零二一年三月十日在香港展开。截至报告期末，集团已向香港及澳门政府的卫生署及社区疫苗接种中心提供合共6.9百万剂疫苗。倘卫生部门认为加强接种属必要，雅各臣将继续与上海复星医药（集团）股份有限公司合作，为公众供应第三剂疫苗。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生总结：「自二零二零年初以来，2019冠状病毒病对香港经济造成前所未有的影响。面对严峻的市场环境，我们致力保持业务稳定发展。其中有赖集团多元化的产品组合，尤其是非专利药业务，在本港慢性病日渐流行及人口老化的带动下呈现持续强韧的增长。我们一直以来致力促使我们的产品组合商机最大化，并通过引进授权及内部研发丰富产品组合，从而帮助集团抵挡市场挑战，并为业务持续健康发展奠下稳固基础。



我们深信疫情所带来的大部分挑战已经过去，有信心业务增长势头将延续至二零二二财年下半年，推动集团更上一层楼。我们将继续善用本身研发能力、销售及分销网络的优势，把握市场机遇，促进雅各臣的业务稳定发展。 」



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是香港领先的医药公司，拥有垂直整合的业务，包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为香港主要的非专利药供应商，集团在香港私营及公营领域，具有最广泛的销售及分销的市场覆盖，并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有10间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施，并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/





话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

