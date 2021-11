Friday, 26 November 2021, 08:58 HKT/SGT Share:

来源 Alco Holdings Limited 爱高公布 2021/22 财年中期业绩 自有品牌电脑业务收入飙升近五成

香港, 2021年11月26日 - (亚太商讯) - 具国际领导地位的电子产品制造商爱高集团(「爱高」或「集团」; 股份代号: 00328),今日宣布其截至2021年9月30日止六个月止(「回顾期内」)之中期业绩。回顾期内,集团自有品牌电脑业务收入持续飙升,至3.37亿港元,较去年同期增长49%。集团得以持续把握市场对时尚笔记本电脑产品的增长潜力及互联网发展中地区市场所带来的庞大机遇,除了有赖广大客户及消费者的青睐外,亦印证了品牌建立的成功。



回顾期内自主品牌电脑业务销量同比增长尽管超过 20%,销量超过 100,000 台,然而由于零部件供应短缺,导致我们仍然未能完全满足市场需求;另一方面,集团毅然精简现有业务,缩减附加值较低之影音及其他产品的传统代工生产(OEM)及原厂委托设计代工(ODM)业务,进一步专注于自有品牌电脑产品,集团表现因而受到影响。回顾期内,集团收入按年下降32%至4亿港元。犹幸,集团自有品牌电脑销售规模增长带来运营杠杆效益,加之销售规模持续扩大,批量采购压低采购成本,集团*经调整亏损情况改善,而毛损率亦进一步改善4.3个百分点至1.4%,彰显业务韧性。



回顾期内,集团继续从战略上考虑投资资源及设施。除了发展及推广AVITA 品牌的笔记本电脑外,集团亦以细分市场作为盈利引擎,继续对支持LTE功能的平板电脑进行技术升级及销售网络优化,务求满足尚未普及无线网络的私人家庭市场的殷切需求。



爱高主席兼行政总裁梁伟成先生表示:「一直以来,爱高深信只有勇于变革,才能从中觅得新机遇。我们一直戮力开拓高增长市场及潜力板块,而自有品牌电脑产品业务能够持续录得佳绩,足证我们发展笔记本电脑品牌业务的转型成功。未来,集团将继续以自动化及机械化生产,提高产品质量、提升营运效益,多管齐下进行内部控制的同时,弹性应对不同市场的多元需求。



凭借其领先的市场地位及良好的品牌声誉,爱高已平稳渡过多个经济周期的挑战;此外,爱高一直以其敏锐的商业触觉,努力物色符合新兴技术趋势的投资机遇,从而推动集团未来数十年增长。迈向上市30周年,集团将继续全力以赴,提升制造、营运及研发等方面的核心实力,为提供优质的电脑产品而创新思变、不懈耕耘,为客户、股东及各持份者股东创造长期价值。」



关于爱高集团 (股份代号: 00328)

成立于1968年,爱高集团是一家具国际领导地位的电子产品制造商。集团于 1992 年在香港联交所上市,凭借其在制造、营运与研发等方面的核心实力,以及对质量的坚持,多年来不断茁壮成长。为保持竞争优势,爱高持续推动产品升级转型,积极研发高端智能科技产品,并推出自有品牌的笔记本电脑产品。爱高的理念是要超越现有技术限制,带动数码科技变革。



详情请参阅: www.alco.com.hk/





话题 Press release summary



部门 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Alco Holdings Limited June 30, 2021 09:35 HKT/SGT 爱高公布2020/21全年业绩 笔记本电脑品牌业务于充满挑战的环境中蓬勃发展 更多新闻 >>