特色创新，助力新一代信息技术弯道超车

香港, 2021年11月24日 - (亚太商讯) - 据联想控股微空间报道,自互联网引入国内以来,中国信息产业获得了极大的发展,互联网基础设施完善、应用场景丰富,数字经济繁荣、网络信息发达,现已成为全球范围内举足轻重的互联网大国。



但整体而言,中国在信息领域核心技术上,与美国等发达国家相比仍有较大差距。特别是在集成电路、芯片等半导体行业,以及工业设计软件、人工智能深度学习系统平台、操作系统等基础技术上差距更大。



没有信息化就没有现代化。如何通过自主创新实现信息领域核心技术的突破,不但决定中国数字化经济的发展质量,还直接关乎产业安全与国家安全。



对此,除在当前主流技术领域继续攻关突破外,通过扶植那些长期专注于某些前瞻性细分领域,且具有专业程度高、创新能力强、发展潜力大等特点的「专精特新」企业,也有望在未来实现弯道超车。



局部创新,在高端细分芯片领域实现国产替代



芯片及集成电路产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业,也是中国当前需要重点突破的「卡脖子」领域。对此,国内企业一方面在主流高端芯片领域持续性提升技术攻关能力,另一方面则通过在某些垂直领域实现芯片的自主创新,从而以自主标准来带动市场需求并培育一条条全新赛道,最终以全面创新带动核心技术重点突破。



比如在高端的SoC(System on Chip)芯片方面。SoC又称系统级芯片,是手机、平板计算机、智能家电等智能设备的大脑。它可将系统关键部件集成在一块芯片上,是可以实现完整系统功能的芯片电路。



SoC技术始于20世纪90年代中期,相较于独立器件,其在性能、成本、功耗、可靠性以及生命周期与适用范围各方面都有明显的优势。在5G时代下,新一轮的创新周期与补库存周期共振,消费、政策、产业智能化需求拉动智能化终端设备的出货,正驱动SoC芯片需求的快速增长。



据Market Research Future预计,全球SoC市场规模将从2017年的1318.3亿美元增长到2023年的2072.1亿美元,复合年增长率为8.3%。



产业变迁趋势下,中国SoC市场增速快于全球平均值,SoC相关芯片国产替代势不可挡。机遇之下,一些长期专注于相关细分应用场景的国内企业脱颖而出。



联想控股战略投资的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称「富瀚微」)是一家经认定的集成电路设计企业和高新技术企业,自2004年成立以来,专注于以视频为核心的智能安防、智能物联、智能驾驶领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编译码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。



通过多年自主研发创新,富瀚微目前拥有在图像信号处理、视频编译码、嵌入式系统软件、智能处理算法、复杂多媒体SoC设计技术等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产权。在AI和5G技术应用飞速发展的大背景下,富瀚微积极布局以视频为核心的全生态边缘计算SoC芯片。未来,富瀚微会持续加强在深度学习算法的研发,将适时推出更高阶的AI智能认知产品。



智能安防需求正在全球范围内爆发。据Juniper Research研究报告数据显示,全球智能安防市场规模将从2018年的120亿美元增长到2023年的450亿美元,年复合高达30.26%。而国内方面,据前瞻产业研究院数据显示,2020年中国智能安防市场规模达到576亿元,2026年将增长至2593亿元。



芯片将催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式,可以实现社会生产力的整体跃升,进而推动社会进入智能经济时代。对此,国家「十四五」规划中提到,要加快智能制造、高端芯片等领域关键核心技术突破和应用。要围绕「光芯屏端网」等,攻克一批「卡脖子」技术,推动「临门一脚」关键技术产业化,增强产业核心竞争力。要打造「光芯屏端网」等具有国际竞争力的万亿产业集群。在政策支持下,中国芯片产业正通过各环节协同发力,以创新的良性生态抢占战略制高点。



率先布局,推动引领「量子革命」



量子信息技术是量子物理与信息科学交叉的新生学科。进入21世纪以来,量子信息技术正催生量子计算、量子通信和量子测量等一批新兴技术,将极大地改变和提升人类获取、传输和处理信息的方式和能力。



其中,量子通信是较为重要的安全技术。它是一种利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术,通过利用单个光量子不可分割和量子不可克隆原理的性质,在原理上确保非授权方不能复制与窃取量子信道内传递的信息,以此帮助人类实现信息传送的绝对安全。此外,量子通信还可把测量精度从目前的微米量级进一步精细千倍、万倍。打个比方,传统计算器需要数万年才能破解的复杂密码,对量子通信来说,只需要短短几秒钟的时间。



截至目前,中国已成为全球「量子革命」的重要推动者和引领者。得益于中国在量子科技发展的战略谋划和系统布局,一些具有突出优势的专精特新企业已经涌现,并有望助力行业率先实现对发达国家的「弯道超车」。



君联资本所投企业科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称「国盾量子」)主要从事量子保密通信产品的研发、生产、销售及技术服务,并前瞻布局了量子计算等领域科研仪器的研发、生产和集成服务。截至目前,国盾量子以用户为导向,致力于推动量子保密通信技术的应用,为政务、电力、金融、工业互联网等提供「量子安全服务」,加强与现代ICT及信息安全产业的融合;以技术为驱动,完成了在量子计算操控系统等「卡脖子」领域的国产替代,为高校、科研院所提供量子计算、量子测量等方面的科研仪器和相关技术服务。



国盾量子成立于2009年,是中国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者,也是国内量子科技领域首家A股上市企业。自成立伊始,国盾量子便高度重视知识产权的创造、保护和运用等相关环节,目前已拥有国内外授权专利近300项,围绕光源稳定控制、探测器高速精密控制、编码调制、系统同步、终端集成、规模化组网、密钥输出控制、安全服务等核心技术,对自主研发的量子通信相关产品形成了有效保护和多层次布局。



根据德温特(Derwent)国际权威专利数据库数据显示,截止2020年底,国盾量子在量子通信相关领域公开的同族专利数量排名全球首位。



量子信息技术是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新,将引领新一轮科技革命和产业变革方向。为进一步推动中国量子信息领域的发展及突破,中国「十四五」规划纲要将量子信息与类脑智能、基因技术等共同写入前沿科技与产业变革领域,计划在未来加速布局。



瞄准未来场景,「工业云」实现弯道超车



在信息产业的软件细分行业中,工业软件只占很小的比例,但在工业制造领域,其却是名副其实的大脑和神经,堪称工业领域的「皇冠」。



工业软件是指在工业中进行研发设计、业务管理、生产调度和过程控制的相关软件与系统。从全球各国工业产业链的发展历程看,欧美等发达国家和地区在各类高端工业软件上长期占据垄断地位,例如德国西门子公司开发的生产信息管理系统MES,可以协助企业构造车间生产控制管理平台;美国新思科技开发的电子设计自动化软件EDA,是研制和生产芯片必不可缺的部分。而反观中国,中国制造「大而不强」的最突出表现之一,就是工业软件受制于人。



据前瞻产业研究院介绍,中国工业软件的发展大致可分为三个阶段:第一阶段为工业软件本身的发展阶段,期间国外企业称霸市场;第二阶段为工业软件的协同应用阶段,国内厂商开始加快发展步伐,逐步追赶国外厂商;第三阶段为「工业云」阶段。在这个阶段,国内少数厂商基于中国工业发展实情,加快本土软件服务水平的提升,开始逐步超越国际厂商。但整体而言,国内厂商尚未能在技术与服务水平上超越国际巨头。



在「工业云」方面,联想创投所投企业北京数码大方科技股份有限公司(以下简称「数码大方」)自主研发推出的「大方工业云」,是以工业大数据为基础的多区域和多行业的云服务平台,整合了工业软件、云计算、物联网、移动互联网以及协同设计和制造等技术,融合线下软件和线上服务,为企业、产业园区、行业提供云端协作平台及工业SaaS和工业APP服务。



数码大方是国内早期从事工业软件研发的软件公司,其研发团队拥有多年专业经验积累,具有国际先进技术水准,在北京、天津、南京和美国亚特兰大设有四个研发中心。截至目前,数码大方已有超3万家企业用户、超40万互联网用户,服务覆盖装备、汽车、电子电器、航空航天等行业。



据介绍,数码大方始终坚持技术创新,自主研发数字化设计(CAD)、产品全生命周期管理(PLM)、数字化制造(MES)软件。目前该公司已拥有近400项专利及著作权,其中软件发明专利111项,是国内同类软件中专利数量最多的企业。而「大方工业云」更是工信部「工业云」试点示范平台、国家中小企业公共服务示范平台。



对于工业软件的国产替代,数码大方曾表示,今天国产工业软件的自主可控、国产替代,本质上应该是瞄准产业未来场景的价值,而不是对技术或产品简单的跟随替代。数字转型的价值在于数字技术对产业的赋能和解构,对质量、成本、效率、周期、个性定制、降低门坎以及绿色等方面的改善升级。



国外经验证明,没有强大的工业软件,就没有强大的工业制造。中国要实现「制造强国」,必须拥有自主可控的工业软件。对此,工信部发布的《「十四五」智能制造发展规划》进一步明确自主研发工业软件的重要性。



在「十四五」规划中,工信部首次明确提出工业软件作为智能制造时代的新型基础设施之一,是智能制造产业的核心基础支撑。「十四五」期间,工业软件将进入产业发展提速期,并有望实现换道超车。



据工信部统计数据显示,截至2020年,中国工业软件产品收入达到1974亿元,同比增长11.2%。同时,中国工业软件行业市场规模占软件和信息服务行业市场的比重总体呈上升趋势。随着《「十四五」智能制造发展规划》以及《中国制造2025》的逐步落实,未来五年中国工业软件市场持续以两位数幅度增长,市场规模有望于2026年突破4300亿元。



富瀚微、国盾量子、数码大方,这些具有专精特新特色的信息技术企业因为突破关键核心技术,一跃成为行业中的「小巨人」,并成功入选国家级专精特新「小巨人」企业名录。



除上述企业外,我们还在信息技术领域投资了广东惠伦晶体、达观科技、星辰天合、汉朔科技、宇隆光电、杰华特微电子、深圳凌雄租赁以及昂瑞微电子。而这些企业的发展经验表明,「专精特新」企业虽然规模不大,但拥有各自的「独门绝技」,在产业链上具备一定话语权,这有点类似于「隐形冠军」——它们大都是中间制造商,瞄准「缝隙市场」,在细分领域建立了极为牢固的竞争优势。



而在未来,通过国家政策、企业探索、市场推动以及投资助力等多方利好因素的共同努力下,以特色创新来实现国产替代的领域或将陆续增多。届时,我们终将看到新一代信息技术构建下的百业生态升级,以及数字化智能化驱动所带来的美好生活。







