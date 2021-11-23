Tuesday, 23 November 2021, 10:21 HKT/SGT Share: 受益百亿战略合作 中原建业进入持续高增长阶段

香港, 2021年11月23日 - (亚太商讯) - 11月19日，建业集团与中原银行签署战略合作协议，双方将建立长期战略合作伙伴关系，中原银行意向为建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。本次战略合作协议的签署，彰显了建业集团融资能力和强大生存力，对集团所属企业的未来发展提供了有利保障。受利好消息加持，当日建业系股价集体上涨，中原建业（09982.HK）上涨4.24%。



资料显示，中原银行是河南省首家省属地方法人银行，分支机构网点覆盖全省。中原银行十分重视支持地方经济社会发展，不断强化服务地方经济、服务实体制造业、服务中小企业、服务人民的战略方向，将金融资源更好地用于支持中部地区崛起、重大基础设施、新型城镇化等重点领域，持续发挥金融服务民生的社会效益，全面助力现代化河南建设新局面。



此次中原银行与建业集团签署合作，也志在携手共进，深耕河南布局未来，以实际行动助力中原区域发展。这一目的与中原建业战略规划高度融合，作为建业集团的轻骑兵，中原建业是由建业集团分拆、以轻资产代建为主要业务模式的上市公司。在发展中，中原建业深耕河南，带动河南区域以及以郑州为中心、周边500公里范围的大中原区域协同发展，进一步实现规模与效益的提升。



与传统地产开发商的重资产属性不同，代建模式的最大特征在于轻资产运作，不需要依靠自身资金投资拿地，而是以专业的管理经验及品牌势能承接委托方的建设需求。这样的模式无疑与当前防范金融风险的宏观政策取向，以及推动投资和开发相分离的主流趋势相契合。



受益于代建行业轻资产、负债低、高利润、抗周期等特点，本年度中原建业实现了高速发展，日前公布的前10月销售数据显示，截至2021年10月31日，中原建业在管项目共计258个，总建筑面积为3,075.5万平方米。2021年前10月，中原建业累计签约76个项目，同比增长16.9%，对应新增合约建筑面积880.5万平方米，同比增长27.1%。



从市场发生的趋势来看，代建已成为产业链价值转移的新方向之一。而此次，建业集团与中原银行签署百亿合作，无疑也为中原建业的未来发展扫清了障碍，再次延续了中原建业高速发展态势。受此利好加持，中原建业也将进入持续高增长阶段。





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