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Friday, 19 November 2021, 18:43 HKT/SGT
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来源 Legend Capital
君联资本领投赛纳三维Pre-A轮融资

香港, 2021年11月19日 - (亚太商讯)  - 近日，中国工业级彩色3D打印自主核心技术领航者珠海赛纳三维科技有限公司（简称“赛纳三维”）宣布完成Pre-A轮融资，融资金额达亿元级，由君联资本领投，融资将用于赛纳三维现有业务深化与新业务拓展。

赛纳三维总经理吴俊中表示：“近年来，国家多部门都陆续印发了支持、规范增材制造行业的发展政策，为这个行业营造了良好的发展环境。而处于快速增长阶段的赛纳三维将紧紧抓住这个新机遇，未来不断吸纳优秀人才，充实技术和服务团队，持续技术创新、产品创新、服务创新，实现增材制造技术的创新应用。”

君联资本董事总经理范奇晖表示：“增材制造作为智能制造新型趋势型技术之一，发展潜力巨大，未来将在制造业中扮演重要角色。赛纳三维拥有自主研发核心技术的优势，在医疗等多个应用领域具备竞争优势，未来明确进一步拓展智慧医疗、智能工业制造、高端个性化定制等应用方向。君联资本将助力赛纳三维继续扩大优势，推动增材制造的应用和产业化。”

作为国际著名打印技术企业“赛纳科技”旗下专注增材制造技术研发与产业化的专业化企业，赛纳三维致力于工业级增材制造技术的研发、销售与服务，自主研发的“直喷式彩色多材料3D打印技术（White Jet Process, WJP技术）”抓住传统影像技术在临床医疗诊断疑难病症的核心痛点，迅速投入医疗应用市场进行验证，并成功打开全彩多材料3D打印技术在医疗应用的新篇章。

此外，赛纳三维运用其技术特点在工业设计、文创设计、职业教育等多领域拓展应用广度，成为中国为数不多提供全彩色多材料3D打印整体解决方案的企业之一，并逐步发展为该细分市场的领军企业。

本次融资后，赛维三维将持续聚焦“增材制造技术产业化”，进一步打开增材制造技术在医疗、工业、教育、个性化定制等领域的应用广度和深度。同时，赛纳三维将关注目标应用市场的痛点，结合目标应用市场实际需求，推出全新生产级高效率增材制造技术方案——多射流熔合技术（Multi-jet Reaction, MJR技术），并通过整合自主研发的两项核心技术（WJP技术与MJR技术）与其他技术资源，持续推出新的增材制造应用解决方案。


话题 Press release summary

部门 金融, Venture Capital & PE
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