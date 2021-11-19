Friday, 19 November 2021, 13:47 HKT/SGT Share: 微博发布PHIP版招股书 聚焦多元发展要素致力稳步向前

香港, 2021年11月19日 - (亚太商讯) - 11月18日，中国知名社交媒体平台——微博于港交所网站挂出PHIP版招股书，意味着又一重磅明星中概股即将回港二次上市。自登陆纳斯达克以来，微博的公司估值得到了不同程度的提升，充分经受住了资本市场的考验。如今，微博以更加成熟的姿态回归香港资本市场，备受市场瞩目。



身处互联网黄金赛道 稳居社交媒体行业领先地位

中国目前拥有世界上最大的互联网用户群体，而社交平台的渗透率于2020年已接近100%，其中社交媒体平台更是在人们的日常生活中扮演着至关重要的角色。



就月活跃用户而言，中国社交媒体平台的合并用户群体总人数由2016年的488.9百万人快速增加至2020年的738.3百万人，并预计于2025年达到883.4百万人。很显然，市场的快速发展造就了腾飞的机遇，亦为微博的业务增长提供了良好的外部环境。



微博作为中国最早的提供微博客服务的社交媒体平台之一，为人们创作、发现及传播内容提供了便捷的渠道，可谓行业先驱。凭借先发优势、行业洞察力及专业知识，微博从最初简单的图文社交媒体平台成长为月活用户超过5亿的中国知名社交媒体平台，折射出整个行业乃至中国互联网欣欣向荣之景。



紧握多元发展要素 不断夯实基本面

面对中国社交媒体平台内容形式多样化、KOL影响力扩大及年轻用户增多等发展趋势，微博深知把握该等要素是决胜未来的关键。



根据灼识咨询报告，微博在中国所有社交平台中提供最全面的内容形式，形成了包括时事、话题及直播等丰富的内容矩阵，不断提升用户黏性，还吸引了大量的年轻用户，带来稳定的增长极；同时，微博在中国社交平台中拥有最全面的内容主题及内容创作者，以形成对多元化内容产品的支撑。2021年6月，微博拥有46个垂直领域内容，其中28个领域内容在2021年6月的月浏览量均超过百亿；此外，微博的服务覆盖用户范围广泛，拥有中国最大的名人明星及KOL网络，形成深远的社会影响力。



在未来策略上，微博一方面通过丰富的内容产品、不断赋能内容创作者并推广视频内容聚焦用户群的扩大及参与度的提升，使内容生态圈得到培育而不断延展；另一方面在内容矩阵优化的基础上顺水推舟，以广覆盖及强渗透促进内容消费，以更丰富的社交兴趣图谱提升广告及营销解决方案的准确性及有效性，并深入探索增值服务及产品变现机会，形成多元化的收入源泉，进一步夯实了基本面。



良好社区生态吸引优质用户 业绩增长动能保持强劲

在源源不断提供优质内容吸引用户的同时，微博尤为注重社区内容生态治理，使用户群体健康增长。2021年9月，月活跃用户数达到5.73亿，比上年同期净增6,200万。而用户的高参与度及强黏性才是难得可贵之处，用户于今年6月在平台产生的月度社交互动高达157亿次。



良好的内容社区生态及优质的用户基础正是拉动微博业绩稳步增长的强劲动力。据最新公告，微博今年第三季度的净收入达到6.074亿美元，同比增长30%；其中，广告及营销收入实现同比29%的增幅，反映出微博社交广告产品的竞争力持续提升，流量变现空间及变现效率亦水涨船高。



总体而言，在互联网急速发展的浪潮下，凭借独特社区生态所凝聚而成的强大竞争优势，微博有望在香港资本市场的有利加持下冲击新的业绩高峰。





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