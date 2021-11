Thursday, 18 November 2021, 16:26 HKT/SGT Share: 法巴晨星:中原建业今年在管项目总建筑面积已超预期,料年底前更多项目竣工,维持中原建业(9982.HK)买入评级,目标价3.92港元

香港, 2021年11月18日 - (亚太商讯) - 2021年11月16日,法巴晨星发研报,维持中原建业(9982.HK) 「买入」评级,目标价3.92港元保持不变,并认为中原建业营运表现已步入正轨,相信公司能达成该行的全年预测,其中今年首10个月的在管项目总建筑面积表现已胜过该行原先预期的全年目标,并预料年底前将有更多项目竣工。



国内中小型开发商现时正寻求知名品牌的项目管理服务的代建发展模式,以助其从项目中提升土地储备回报。法巴晨星指,中原建业将受惠于行业增长,该预计公司直至2023年均能实现收入复合年增长率20%的目标。



根据中原建业最近发布的10月份经营数据,公司的营运表现已步入正轨,法巴晨星认为有望达到该行的全年预测。截至2021年10月31日,中原建业今年新签合约项目共计76个,同比增长16.9%。尽管单计10月,只有4个新增的新签合约项目,少于9月份单月新签9个项目的情况,不过,新签合约的平均建筑面积增加至169,294平方米,高于今年首10个月每个项目平均建筑面积的115,859平方米,反正新签项目的规模有向更大型项目发展的趋势。



截至今年10月底,中原建业在管项目总建筑面积达至约3,080万平方米,已超过法巴晨星对其在管项目总建筑面积的全年预测,即2,700万平方米。法巴晨星更预期,中原建业于今年余下时间将有更多项目竣工。



法巴晨星的研报指出,中原建业于10月份已落成项目增至6个,总建筑面积增至80万平方米,法巴晨星认为这证明其营运已恢复至河南水灾及新型冠状病毒疫情小规模爆发之前的正常水平。截至今年10月,中原建业在管项目平均售价约为每平方米人民币6,200元,略高于早前管理层预计的人民币6,000元。研报指出,这表明集中在三四线城市发展业务的中原建业,可能受政策影响较小及定价更稳定。



根据法巴晨星分析,中原建业目前股价被低估。公司股价持续疲弱,可能与少数股东持续出售股份,以及忧虑房地产增长放缓可能不利公司前景的负面因素有关。法巴晨星维持对中原建业的全年预测,预计公司的全年股息为每股人民币0.15元,而目前股息率达14.9%。



法巴晨星分析认为,虽然国内房地产市场因增长放缓而表现疲弱,以致中原建业股价近期受到波及,但根据最新10月的营运数据,公司业务表现已从负面因素逐步恢复过来,预期中原建业有望受惠于行业未来增长。法巴晨星重申给予中原建业「买入」评级。





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 31, 2021 18:31 HKT/SGT 具备轻资产属性的代建企业有望捕捉房地产行业下一个增长周期 Oct 21, 2021 18:21 HKT/SGT 代建行业未来5年渗透率倍增,大行料中原建业(9982.HK)市占继续领前 Oct 20, 2021 16:03 HKT/SGT 法巴晨星:首予中原建业(9982.HK)买入评级 Aug 16, 2021 22:49 HKT/SGT 中原建业(9982.HK)公布2021年中期业绩 收入增长32%,派息比例高达65% May 31, 2021 08:06 HKT/SGT 房地产行业新红利,代建迎来新春天