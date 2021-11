Wednesday, 17 November 2021, 14:01 HKT/SGT Share: 百融云前三个季度收入11.93亿元 产品生态多元化凸显成长韧性

香港, 2021年11月17日 - (亚太商讯) - 伴随年内我国GDP增速波动放大,下半年以来经济增长结构性特征愈加明显,国内来自不同领域的SaaS公司最新业绩资料亦呈分化。作为国内领先的独立AI技术平台,百融云(6608.HK)交出一份充满成长韧性的三季报答卷。报告期内,高瓴、国新、中金等大股东持股比例稳定,公司继续回购股份,并保持在香港上市SaaS企业中回购比例最高。



2021年前三个季度,百融云实现总收入人民币11.93亿元,同比增56%,已超2020年全年总收入规模;公司三大主营业务智慧分析与运营、精准营销与保险分销业务前九个月的收入分别为4.99亿元、3.52亿元和3.43亿元,与去年同期相比分别增加40%、107%和44%。截至11月12日,公司股份回购投入资金近1.44亿港元,占计划上限金额尚不足38%;回购股份近890万股,占总股份之比近1.8%。



自成立以来,百融云构建了全面的AI和数据分析能力,同时拥有强大的云计算技术能力和敏捷的产品开发能力,为金融机构提供覆盖其全业务流程的决策支持和智慧营销解决方案,提升运营效率,助力金融机构加速数字化转型升级,产品涵盖数据分析、决策支持、智能运营和精准营销,覆盖信贷、保险和财富管理等金融机构各类场景。



随着百融云新一代专业智能运营SaaS解决方案成功上线,加持研发的成果转化率上升,科技赋能效应扩大。截至三季度末,百融云累计服务我国逾5,500家金融机构,客户范围覆盖绝大部分国有及股份制银行,其中超3,031家付费客户对公司的产品及服务进行付费订阅。



新一代智能解决方案上线 专利矩阵再获突破

随着宏观经济增长结构性特征越明显,中小企业与个人消费支出的零售化偏向越强,金融机构需要AI学习水平更高、部署能力更强的智能解决方案来促进运营和营销能力,实现业务中的分层、定制化、人机耦合及系统自我优化等环节的增效目标。



百融云新一代智慧运营SaaS解决方案不仅能够实现上述目标, ASR、NLU、TTS模型底层调优策略还能够通过定制集成到其他软交换系统中,大幅减少传统技术带来的网络数据传输消耗,将打断延迟降低到毫秒级,为广大金融机构提供多场景运营赋能。



今年三季度,百融云连获3项国家发明专利,目前软著与专利累计超140件,研发投入与转化率保持“双高”,在国内企业级SaaS上市企业中的研发占比总体排在前三。日前,百融云人工智能实验室研发的“语音打断方法及装置”创新性地将模型定制化的ASR、NLU、TTS集成到软交换系统中,获得国家知识产权局授予的发明专利证书。



最懂银行的科技公司 零售数字化赋能将扩大

百融云拓展银行服务业务的逻辑源于公司对行业智数技术发展应用的紧密跟踪及对未来趋势的把握。我国银行业目前发展格局极不对称,呈头部巨头化、中部平庸化和尾部边缘化,中小行竞争压力较大。且疫情推动全球银行客户迁移至数字化渠道速度加快,银行业围绕价值流进行的零售数字化升级竞赛趋向如火如荼。



百融云的银行客户包括大部分国有银行及股份制银行、区域银行,且客群持续扩容。上月,百融云宣布拟斥资1.56亿元人民币收购北京众联52%的股份,以让更多银行客户享受百融云迭代的科技红利,迎接未来市场竞争的需要。



未来,百融云将加强智能分析产品技术的投入和升级以满足金融机构的需求,诸如隐私计算、联邦学习、卷积神经网络等领域深耕,以期公司服务的核心客户数量和单客户收入不断提升。并计划以内生研发及战略收购,巩固金融SaaS领域的优势地位,通过加大技术研发投入、完善产品和服务生态、扩展新客群、以及提升存量客群价值等方面,驱动公司长期增长。





