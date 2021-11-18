安乐工程获颁建造业议会可持续金融认证计划证书

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|香港首家符合建造业议会可持续金融认证计划的机电工程集团
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香港, 2021年11月17日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司 （股份代号1977），连同其附属公司（统称为「安乐工程集团」，「安乐工程」或 「集团」）欣然宣布集团成为香港首家获颁建造业议会可持续金融认证计划证书的机电工程集团。
|安乐工程获建造业议会可持续金融认证计划颁发首张绿色金融证书
该计划旨在提供一个通用框架和简易的评估系统，促进建筑业界应用可持续金融工具，从而支持香港特区政府促进香港成为亚洲领先的可持续金融中心，并于2050年前实现碳中和的承诺。
贯彻落实绿色及可持续发展的承诺，集团已建立首个绿色金融框架，帮助其订立绿色融资交易，为可带来环境及可持续发展效益的项目提供资金，同时支持集团的业务策略和愿景。
安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「可持续发展一直是我们业务策略的重点之一。除了专注推动集团于发展创新科技和卓越工程的领先地位，我们更致力运用专业知识，对联合国可持续发展目标作出贡献。我们很荣幸成为首家获颁建造业议会可持续金融认证计划证书的机电工程集团，力证我们创新和可持续解决方案的实力对保护环境方面的贡献。」
集团继续坚持恪守「重承诺、慎履行、创成果」的座右铭，将绿色、可持续发展和人才发展视为其核心价值，并将环境、社会和管治原素融入业务发展，冀能借着减少未来项目的碳排放为环境带来正面改变，并通过有效的培训计划培养人才，为行业创造共同价值。
关于安乐工程集团
安乐工程集团（「安乐工程」）于1977年成立，是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港，业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务，市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技，升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司，于香港交易所主板挂牌（股票编号：1977）。
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