Tuesday, 16 November 2021, 19:49 HKT/SGT Share: 兴业银行成功发行首期境外绿色存款证

香港, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 2021年11月16日,兴业银行香港分行成功发行首期绿色存款证(Certificate of Deposit,简称CD),包括以美元和离岸人民币计价的1个月、3个月及6个月等品种,合计募集资金约20亿港元等值,吸引到兴业银行长期维护的6家银银合作伙伴丰富的投资订单,其中包括了中国人民银行、香港金管局联手打造的“南向通”互联互通机制下的首单债券一级市场发行,由中国银行(香港)有限公司参与分销,有效引流内地商业银行跨境资金头寸,参与到香港绿色建筑行业和绿色金融中心的发展。



兴业银行是内地银银合作的倡导者和领先者,建立了专业、完整、灵活的产品与服务体系,为广大内地商业银行提供全面金融服务解决方案。银银合作业务范围目前已涵盖财富管理、支付结算、科技输出、融资服务、跨境金融、培训交流等产品和服务。兴业银行秉承“共建、共有、共享、共赢”的合作理念,与银银合作伙伴平等协作,互补优势,共享资源,共同为各行客户提供优质的整体金融服务。“本期绿色CD发行是银银合作国际化延伸的一次创新尝试。”兴业银行相关负责人表示。



根据香港绿色建筑议会统计数据1,在本港,与建筑物相关的能耗约占全港总用电量的九成,而建筑物用电间接产生的碳排放量约占全港碳排放总量的六成。近年来,越来越多香港建筑企业重视承担企业社会责任,通过优化建筑设计和施工方式实现节能减排,香港绿色建筑标准也因此应运而生。根据相关估算2,若全港绿色建筑占整体建筑的38%,可实现全港每年碳排放量缩减310万吨,并把全港碳排放量控制在2005年水平。



兴业银行香港分行本期绿色CD的募集资金用于香港本地绿色建筑贷款,募集资金的投向和管理均在已披露的《兴业银行香港分行绿色金融框架》(简称《框架》)规则下进行。该《框架》取得香港品质保证局(HKQAA)出具的正面第二方意见,确保框架结构合理。《框架》下募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色贷款项目,投向和管理方式严格遵循有关国际标准。



兴业银行香港分行充分依托总行绿色金融专业优势,率先与香港品质保证局(HKQAA)签订《绿色金融全面合作备忘录》,并相继加入香港绿色金融协会、香港金管局气候银行评估咨询工作组、香港中资银行协会绿色金融委员会等组织,积极打造兴业银行集团绿色金融发展的国际化窗口和重要平台。自2018年兴业银行香港分行首次发行绿色债券至2021年9月末,累计发行绿色、蓝色、碳中和及抗疫债券逾27亿美元等值。2021年截至9月末,绿色金融贷款余额占企业金融贷款规模逾20%,绿色及可持续金融债券累计参与发行金额逾51亿美元,有效服务于香港本地和一带一路实体经济绿色发展。



1、香港绿色建筑议会官网 https://www.hkgbc.org.hk/tch/about-us/what-is-green-building/index.jsp

2、文汇报《建绿色建筑 省电又省钱》http://paper.wenweipo.com/2019/05/21/ED1905210011.htm





