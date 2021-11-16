Tuesday, 16 November 2021, 08:24 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum与Vast Bank合作拓展加密货币业务

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 新一代被保险的、有资产支持并具备安全性的加密货币Bitcoin Latinum（ https://bitcoinlatinum.com/ ）宣布与Vast Bank建立战略合作伙伴关系，Vast Bank是一家值得信赖的家族式金融机构，自1982年以来为客户提供服务。该战略关系聚焦于Vast Bank、Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain Corporation（Bitcoin Latinum的主要开发商）之间的协同、资金流和机会整合。以上合作的基础是通过Bitcoin Latinum作为托管货币来实现的。



"Monsoon Blockchain Corporation首席执行官Donald Basile博士说："非常高兴地宣布，我们与业界领先的Vast Bank的突破性合作。"他们将把区块链技术带入银行金融体系，使消费者能够获得更环保、更快速、更安全的比特币资产。"



站在加密货币整合的最前沿，Vast Bank的客户可以使用Vast Bank加密银行的移动应用程序从美国境内的任何地方购买和出售加密货币。今年早些时候，Vast Bank成为美国第一家为客户提供与传统支票账户一起买卖加密货币能力的全国性特许银行，为客户顶级金融机构同样便利的个性化服务。



Vast Bank旨在通过让客户在一个高科技和安全的用户界面上同时管理他们的银行和加密货币账户，并由世界一流的软件提供支持，为加密货币交易扁平化设立一个新的标准。Vast Bank加密货币银行服务由Vast与Coinbase和SAP的整合提供支持。



"近40年的历史中，我们对客户服务的承诺是我们一切工作的核心。经常有客户询问我们是否可以使用银行账户安全地购买比特币和其他加密货币，因此，我们开发了一个端到端的解决方案，使他们能够在信任的平台上进行交易"，Vast Bank的首席执行官Brad Scrivner说，"我们很高兴探索与Bitcoin Latinum的合作，客户对于可以托管的数字资产将有更多的选择。"



Bitcoin Latinum目前在DigiFinex和Hotbit交易所公开交易，股票代码为LTNM。Monsoon Blockchain Corporation已宣布计划在2021年底前让Bitcoin Latinum正式在十个顶级公共交易所上市。除了DigiFinex和Hotbit之外，这些交易所是。HitBTC（按交易量计算为40亿美元的第五大交易所）、FMFW（前身为Bitcoin.com，以33亿美元的日交易量运营）、Changelly（日交易量27.1亿美元）、Bitmart（日交易量16亿美元）、AAX交易所（日交易量13亿美元）、LBank交易所（日交易量13.5亿美元）、Changelly Pro和XT.com。



与其他加密资产不同，LTNM是有保险的，并由现实资产和数字资产支持。它背后的支持方是采用基金模式的，因此基础资产价值会随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持货币的资产基金，来加速这种资产支持的基金增长。因此，Bitcoin Latinum被采用得越多，它的资产基金增长得越快，形成了一种自我膨胀的货币。在DigiFinex和Hotbit的上市，以及与Vast Bank的战略合作，充分体现了Bitcoin Latinum基金会对支持可持续加密货币生态系统发展的承诺。



Bitcoin Latinum开发了一个高度可扩展的网络，最初将支持每秒10,000次交易和每天数百万次交易频次，从而促进零售交易。凭借其股权证明（PoS）共识方法，Bitcoin Latinum确保网络以较低的交易费用促进每分钟更多的交易。利用高效的共识机制，Bitcoin Latinum提供了一个比Bitcoin更好的链上支付网络，平均交易确认时间为3-5秒。



LTNM是目前最绿色的加密货币之一，最近加入了加密货币气候协议。利用其先进的权益证明（PoS）机制，LTNM持有者将获得奖励，因为他们持有的硬币作为抵押品在Bitcoin Latinum网络上进行抵押。这就导致了更少的电力消耗。LTNM将每笔交易的能源消耗降低到只有0.00015千瓦时。



关于Bitcoin Latinum

Bitcoin Latinum是下一代完全保险的资产支持加密货币。基于比特币的生态系统，Bitcoin Latinum更环保、更快速、更安全，并准备对数字交易进行革新。Bitcoin Latinum使用节能的权益证明共识算法，计划为媒体、游戏、电信和云计算等高增长市场带来更好的交易速度、更低的费用和更多的安全性。



欲了解更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com。



关于Vast Bank

Vast Bank将其传统建立在个人服务、实力和诚信之上。凭借大胆的领导力和对以客户为中心的重新承诺，瓦斯特正在过去的基础上创造一个基于新理念、世界级技术和成功文化的未来，以更大的简单性和控制力为客户增强银行体验。2021年，Vast成为美国第一家全国性的特许银行，使客户能够无缝地购买、出售和持有加密货币资产，使消费者获得加密货币的好处，并结合银行账户的简单性和安全性。



Vast Bank是家族企业，总部设在俄克拉荷马州塔尔萨市，自1982年以来一直为其客户提供服务。了解更多信息，请访问 https://www.vast.bank/ 。



Media Contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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