中国燃气（00384）自5月以来大幅回购股份 大股东北京控股月内三度增持

香港, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 根据交易所通告,国内具领导地位的天然气营运商中国燃气控股有限公司(“中国燃气”;股份编号:00384)自2021年5月起,回购共计8,400万股普通股(约占中国燃气现有已发行股份总数的1.5%)。中国燃气持续回购股份,显示管理层对公司未来发展及增长潜力充满信心。



此外,根据公司单一最大股东北京控股有限公司(“北京控股”)提交的披露显示,北京控股于2021年10月20日、2021年10月27日及2021年10月28日合共增持中国燃气32,000,000股股份, 反映了大股东对中国燃气业务发展及前景充满信心。



于2021年10月28日,北京控股持有中国燃气已发行股份总数22.81%。



近几个月,中国燃气与多家行业领军者签署了多项战略合作协议,扩大业务版图并布局绿色和替代能源领域。其中包括:



-- 2021年3月:与中国石油化工集团有限公司签署战略合作框架协议,双方将利用彼此的资源和下游市场优势,在天然气采购、液化天然气(“LNG”)接收站利用、下游天然气项目、油气(天然气和氢气)站/充电桩及液化石油气(“LPG”)业务等领域开展深度合作。



-- 2021年4月:与中国海洋石油集团子公司中海石油气电集团有限责任公司签署战略合作框架协议,,共同开发氢能这一受到全球注目的新能源应用。



-- 2021年6月:与在中国A股市场上市的全球领先光伏公司隆基绿能科技股份有限公司(“隆基集团”)签署战略合作协议,在全国各地推动光伏应用、绿氢及其他新能源项目的快速发展。



中国燃气一直坚持对环境、社会及管治(ESG)的承诺及跟随国家“碳达峰、碳中和”的政策。2021年6月,中国燃气成为中国首家也是唯一一家与联合国环境规划署(“UNEP”)签署甲烷减排谅解备忘录(MoU)的公司,并应邀加入石油和天然气甲烷合作伙伴关系(OGMP)2.0。有关签署对中国燃气是一个极大鼓舞,公司将与UNEP紧密合作,提高中国对甲烷减排的意识及相关安全技术水平,并为减缓气候变化作出贡献。





