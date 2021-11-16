君联资本投资企业内窥镜龙头澳华内镜成功在科创板上市

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香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 11月15日，君联资本投资企业澳华内镜（688212.SH）成功在科创板上市，澳华内镜此次公开发行3334万股，发行价为人民币22.5元/股。
澳华内镜成立于1994年，主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的高新技术企业，是中国最早从事软性电子内窥镜研发和制造的企业之一。公司以“成为国际领先的内镜整体解决方案提供商”为愿景，经过20多年的专注与创新，产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。
君联资本于2014年独家投资澳华内镜B轮融资，又在2016年共同领投公司C轮融资，是澳华内镜最大的机构投资人。投资后，君联资本在其后续融资、高管招聘、产业资源对接等方面给予了全方位积极地支持和帮助。
君联资本联席首席投资官王俊峰表示：“投早、投长、投创新是君联资本医疗健康领域一贯坚持的投资风格，在医疗器械领域，一方面，我们紧密跟随海外技术龙头创新步伐，中国本土企业迅速跟进，开发fast follow甚至tight follow的技术平台和产品；另一方面，越来越多的本土公司开展挑战全球新的技术和产品，让中国创新真正走到全球领先的位置。君联资本始终关注全球研发前沿，并积极发现相关领域的技术实力雄厚的创业者，支持其进行上述fast follow乃至全球创新的事业。”
君联资本董事总经理周瑔表示：“微创/无创是医疗技术发展的大趋势，而软式内窥镜是微创/无创技术的核心和技术制高点，全球市场体量接近40亿美元且快速增长。澳华内镜拥有的软式内窥镜技术壁垒极高，有可持续的市场竞争优势，海外销售近年来增长快速，公司产品线丰富，针对多个医院科室，并切入了内镜下耗材领域，业务具有很好的可延展性。相信上市后，澳华内镜会进一步通过加大研发投入，更迅速开拓国际市场，成为国际领先的内窥镜企业。”
医疗器械投资是君联资本系统性布局的重要医疗投资赛道，除了澳华内镜，今年君联资本在此赛道已有四家投资企业成功IPO，包括平板探测器领军企业康众医疗（688607.SH）、中国癌症早筛第一股诺辉健康(06606.HK)、临床免疫学诊断产品公司科美诊断(688468.SH)，以及创新型测序技术研发企业Singular Genomics（NASDAQ:OMIC）。
话题 Press release summary
部门 金融, 健康与医药, Venture Capital & PE
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