君联资本投资企业内窥镜龙头澳华内镜成功在科创板上市

香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 11月15日,君联资本投资企业澳华内镜(688212.SH)成功在科创板上市,澳华内镜此次公开发行3334万股,发行价为人民币22.5元/股。



澳华内镜成立于1994年,主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的高新技术企业,是中国最早从事软性电子内窥镜研发和制造的企业之一。公司以“成为国际领先的内镜整体解决方案提供商”为愿景,经过20多年的专注与创新,产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。



君联资本于2014年独家投资澳华内镜B轮融资,又在2016年共同领投公司C轮融资,是澳华内镜最大的机构投资人。投资后,君联资本在其后续融资、高管招聘、产业资源对接等方面给予了全方位积极地支持和帮助。



君联资本联席首席投资官王俊峰表示:“投早、投长、投创新是君联资本医疗健康领域一贯坚持的投资风格,在医疗器械领域,一方面,我们紧密跟随海外技术龙头创新步伐,中国本土企业迅速跟进,开发fast follow甚至tight follow的技术平台和产品;另一方面,越来越多的本土公司开展挑战全球新的技术和产品,让中国创新真正走到全球领先的位置。君联资本始终关注全球研发前沿,并积极发现相关领域的技术实力雄厚的创业者,支持其进行上述fast follow乃至全球创新的事业。”



君联资本董事总经理周瑔表示:“微创/无创是医疗技术发展的大趋势,而软式内窥镜是微创/无创技术的核心和技术制高点,全球市场体量接近40亿美元且快速增长。澳华内镜拥有的软式内窥镜技术壁垒极高,有可持续的市场竞争优势,海外销售近年来增长快速,公司产品线丰富,针对多个医院科室,并切入了内镜下耗材领域,业务具有很好的可延展性。相信上市后,澳华内镜会进一步通过加大研发投入,更迅速开拓国际市场,成为国际领先的内窥镜企业。”



医疗器械投资是君联资本系统性布局的重要医疗投资赛道,除了澳华内镜,今年君联资本在此赛道已有四家投资企业成功IPO,包括平板探测器领军企业康众医疗(688607.SH)、中国癌症早筛第一股诺辉健康(06606.HK)、临床免疫学诊断产品公司科美诊断(688468.SH),以及创新型测序技术研发企业Singular Genomics(NASDAQ:OMIC)。







