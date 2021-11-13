佳明集团控股有限公司公布截至2021年9月30日止之中期业绩



香港, 2021年11月12日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2021年9月30日止六个月（「2021/22上半年」）之中期业绩。



摘要

- 期内溢利录得6,920万港元

- 宣布派发中期股息每股4.0港仙

- 期内录得总收益约5.861亿港元，较去年同期减少25.4%

- 期内录得净溢利约6,920万港元，减少1.4%

- 撇除投资物业的公平值变动，基础溢利减少65.0%至约2,920万港元

- 宣布派发中期股息每股4.0港仙

- 加大升级现有数据中心基础建设和设备的投资，并积极扩展高端数据中心网络。

- 抓紧机遇增加香港土地储备

- 执行中国广西省南宁市的房地产开发计划，并着眼于探索进入大湾区的机会，目标市场为高档长者住宅市场。



2021/22上半年综合收益由2020 年 9 月 30 日止六个月（“2020/21上半年”）的7.861亿港元减少25.4%至5.861亿港元。收益减少主要由于回顾期内启德建筑项目处于竣工阶段令确认之收益减少。



集团2021/22上半年的净溢利约6,920万港元，与2020/21上半年约7,020万港元相比减少约1.4%。每股盈利为4.9港仙（2020：4.9港仙）。撇除投资物业的公平值变动，集团2021/22上半年录得基础溢利约2,920万港元，较2020/21上半年基础溢利约8,340万港元减少约65.0%。每股基础溢利为2.1港仙（2020：5.9港仙）。净溢利减少主要受到以下的综合影响：(i) 启德建筑项目于2021/22上半年处于竣工阶段因此确认较低的收益和盈利； (ii) 2021/22上半年售出「明寓」五个标准单位获得的利润较2020/21上半年售出一个复式和一个标准单位为低；及(iii)重估集团投资物业录得公平值收益。



董事会现宣布将于2021年12月16日派发中期股息每股4.0港仙（2020年：每股4.0港仙）予2021年12月3日名列公司股东名册的股东。



集团来自建筑业务的收益由2020/21上半年5.380亿港元减少43.4%或2.337亿港元至2021/22上半年3.043亿港元。收益减少乃因回顾期内九龙启德之建筑项目处于完工阶段因而确认较低收益所致。



集团的数据中心租赁业务录得稳健增长。来自此分部的收益由2020/21上半年约7,810万港元上升17.6%或1,380万港元至2021/22上半年约9,190万港元，主要由于iTech Tower 2（集团现有位于葵涌之数据中心）数据中心空间使用率上升带动。此外，集团执行扩展数据中心版图的计划，已于2020年9月购入两幅分别位于新界粉岭安居街3号及安全街8号的土地，用作发展两座新高端数据中心，目标于2025年中及2026年中交付。改变该两幅土地用途的申请正在办理中。



集团位于青衣的首个物业发展项目「明翘汇」现正发展为两幢住宅大厦，设有会所及停车场设施，可销售面积约345,000平方呎，提供776个住宅单位。项目自2019年11月推出预售，市场反应热烈，已售出逾92%单位，录得已签约销售总额约48亿港元。室内装修工程正在进行，项目预期将于2021年底完成。



集团另一位于九龙太子道西279号的高档住宅项目「明寓」亦销售理想。期内已完成五个单位之销售和交付，确认之收益约1.889亿港元。



集团积极补充土地储备以继续扩展物业发展业务。于2021年1月，集团收购一幅位于新界粉岭联发街1号的地块，拟发展成总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业物业。集团已呈交发展方案，如获批准，将进行改变土地用途及补地价之申请。于2021年10月上旬，集团购入一个位于九龙土瓜湾炮仗街41、43及45号的地盘，将重新发展为住宅及商业项目，包括一幢低层设有零售店铺之住宅大楼，总楼面面积约31,000平方呎。项目的建筑图则已获批准，其地基工程亦已完成，上盖工程预计于2022年第一季度展开。



集团按计划展开中国内地的发展，于2021年7月，集团透过政府公开拍卖获得其在中国内地第一幅地块，该地块位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区，占地面积约53,334平方米，计划发展为一个商业住宅综合项目。除一般住宅和商业物业外，集团亦计划发展以休闲和健康生活为主题的豪华别墅和低层公寓单位，对象为银龄和退休人士以及其家属。该地块已移交予集团，现正展开地盘平整，规划和设计工作亦在进行。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「长远来看，我们相信集团的可持续增长有赖于我们的物业发展和数据中心建造─租赁业务的并行发展。即使在严重的疫情期间，香港的住宅物业市场仍然保持坚稳，此增强了我们积极增加土地储备作未来发展的信心。随着遥距工作和学习模式转向长期趋势，对高端数据中心的需求激增，我们将继续专注于完善我们的数据中心，向我们的客户提供最新的优质基础设备和设施，并寻找合适的地点来扩展我们的数据中心网络。另一方面，中国内地人口老龄化的加剧，我们认为中国内地的长者住宅市场潜力巨大，尤其以富裕的长者为最。因此，我们通过收购位于中国南宁市武鸣的地块，向进入中国内地市场迈出了第一步，我们将继续探索高潜力的房地产开发项目，尤其是在南宁和大湾区的长者住房项目。」



有关佳明集团控股有限公司 （股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供应商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供应商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现拥有及营运两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，拟发展成两座新高端数据中心。此外，集团已推售位于青衣细山路的住宅项目「明翘汇」，以及位于九龙太子道西的高档住宅项目「明寓」。同时，集团拥有新界粉岭联发街1号的地块，拟发展成总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业物业，以及九龙土瓜湾炮仗街41、43及45号的地盘，重新发展为总楼面面积约31,000平方呎的住宅及商业项目。在中国内地，集团拥有一幅位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区，占地面积约53,334平方米的地块。



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