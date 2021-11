AEON信贷财务推出多项针对性信用卡优惠

香港, 2021年11月10日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷财务」或「集团」;股份代号:00900)宣布推出多项AEON信用卡优惠,以延续政府消费劵掀起的消费热潮,并全力迎接圣诞至农历新年的传统消费旺季。





AEON信贷财务一直以客为先,不断为客户提供最合适的优惠,务求带来最佳客户体验。早前推出的「AEON x 海洋公园换玩乐」优惠计划反应热烈,让集团进一步了解到客户的消费模式及所需。有见消费劵带动本港消费气氛炽热,加上踏入圣诞节至农历新年的传统消费旺季,集团乘胜追击,推出以下多项针对性的信用卡推广优惠,全面捕捉商机:



1) 网上购物及本地食肆签账10X积分优惠

网上消费及餐饮需求持续,为刺激该类消费,于2021年11月1日至2021年11月30日期间,AEON信用卡推出网上购物及星期五、六及日于全香港食肆签账优惠,客户透过信用卡消费可享10倍签账积分,相等于4%签账回赠。而持有AEON CARD JAL的客户则可透过此两项签账优惠享受HK$2=1日航里数,特快赚取日航里数,提早为日后开放国际旅游作好准备。



2) AEON信用卡「月签愈赚多重赏」

于圣诞节至农历新年的消费高峰期,AEON信贷财务向客户提供特别回赠优惠。客户凭AEON信用卡于推广期内签账,可享高达HK$1,200现金回赠。



签账阶段 / 每月累积签账金额 / 现金回赠

阶段1:15/11/2021 – 14/12/2021 / HK$5,000或以上 / HK$150

阶段2:15/12/2021 – 14/1/2022 / HK$5,000或以上 / HK$150

阶段3:15/1/2022 – 14/2/2022 / HK$5,000或以上 / HK$150

加码奖赏:

连续3个阶段均符合上述之每月签账要求,而全期累积签账金额满HK$45,000,可享额外HK$750现金回赠



注:以上各项信用卡优惠均受相关条款及细则约束,详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、付款处理服务、保险代理及经纪业务,以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

袁纯艺 / 李溢晴

电话:(852) 2864 4853 / 2114 4313

电邮:sprg_acsa@sprg.com.hk







