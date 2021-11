Tuesday, 9 November 2021, 12:47 HKT/SGT Share: 潮流零售崛起 KK集团俘获Z世代

香港, 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道,随着大数据、云计算、物联网等技术的发展,消费者的认知、需求和决策思维发生了深刻的变化,购买商品、享受服务的渠道越来越多,也越来越便捷,给传统零售行业带来了极大的冲击。在传统商业模式日渐不能满足消费者需求的情况下,以数字化赋能的零售新业态正在兴起,并成为资本市场的「宠儿」。



以技术起家的KK集团抓住零售行业转型的发展机遇,一方面通过美学提升消费体验,吸引新消费人群,一方面通过科技提升效率,及时洞察消费者需求,将新产品新品牌带给消费者。短短几年,就崛起成为潮流新零售的领导者。根据弗若斯特沙利文报告,以GMV计,KK集团是中国三大潮流零售商之一,且是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商, 2018年至2020年的复合年增长率高达246.2%。昨日,公司向港交所递交了上市申请资料,拟赴港上市。



极致美学体验 充分迎合消费者需求



Z世代崛起后,其凭借日益提高的消费水平和规模,已成为零售消费市场的重要参与者。同时,年轻人愈发重视个性化、多样化、质量化的消费体验,零售商只有满足他们的消费需求,才能更好地拿下市场。



为满足Z世代消费群体对颜值、社交、个性的消费喜好,KK集团从空间、色彩、陈列等方面入手,全方位迎合Z世代群体消费特性。公司以消费者为导向,通过打造一个极简的空间布局,并采用极为鲜艳的色系,吸引消费者目光,为消费者提供沉浸式购物体验。



正因为在零售上将美学运用到极致,公司的多家门店一开业即「走红」,迅速成为当地的时尚地标之一并晋级「网红」打卡地。同时,这些持续创新、极具美感的设计激励了消费者在社交媒体上分享购物经历及体验,在向消费者提供额外消费满足感的同时,又获得了口口相传的市场营销优势,能够帮助公司吸引更多的消费者,带来更好的业绩,从而发展出独树一帜的商业模式。



技术强力驱动 打造效率型潮流零售



KK集团从成立之初就坚持要做效率型零售,利用自身具有的SaaS服务提供商具备的技术改造赋能新零售,开展精细、精准化运营。



在选品方面,KK集团开发出专有的产品筛选系统,通过该系统,能够处理大量原始且分散的市场数据,历史购买记录、门店实时存货回报以及其他消费者数据,并快速提取其有效数据,进行可视化的数据分析,及时洞察消费者需求,为产品决策提供基础。



门店管理方面,公司在所有品牌门店均实施了专有的KPOS、KVCM和其他系统,可及时了解门店经营动态并进行管理。数字化的后台管理,让门店员工能够有效评估店内产品的受欢迎程度以及顾客偏好。基于此,公司能够及时调整产品组合、定价和货架安排,打造购物新体验,提升成交效率,提升用户粘性、进而提升品牌价值。



通过数据驱动的方式,产品销售数据成为「买手」, KK集团能够根据市场需求变化实现产品的快速迭代、更新,同时互联网思维用于选品,能精准抓住消费者需求和不断变化的消费者喜好,为用户提供当下最受欢迎的最引领潮流的产品。



前瞻性多品牌战略布局 探索可复制性盈利模式



凭借着在过往开设零售商店的获得的经验以及成功,KK集团成功培育了从KK馆,到KKV、调色师和X11的品牌矩阵,形成具有前瞻性、持续性的多品牌战略布局。



根据弗若斯特沙利文报告,于2020年, KKV及KK馆的GMV位列潮流零售市场精品集合类第四名, THE COLORIST则于潮流零售市场美妆类中名列第三。



公司依托多品牌战略实现了高速发展。截至2021年6月30日,公司已经建立了覆盖中国31个省155个城市637家门店的全国性网络,以及在印度尼西亚雅加达拥有三家门店。伴随着业务扩张,KK集团2018年-2020年以及2020年及2021年上半年的GMV分别为188.13百万元、652.13百万元、2,254.25百万元、646.84百万元及2,212.94百万元,公司的收益由2018年的人民币155.3百万元增长至2020年的人民币1,645.9百万元。于2021年上半年,公司收益进一步增至人民币1,683.2百万元。



与此同时,各个品牌也取得了商业上的成功。其中,已经发展成熟的KKV盈利能力突出,为公司打下了坚实的根基。根据招股书披露,KKV在2019、2020年间分别实现收入人民币约81.88百万元及834.73百万元 ,同比增长超10倍。2021年上半年,KKV持续高歌猛进,实现营业收入约1048.59百万元,已超过去年全年,占公司全部收入的62.3%,同时实现经营利润140.6百万元。KKV运营上的巨大成功,为公司发展和孵化其他新品牌提供了有力保证。



在业务规模的快速扩张下,公司将触及越来越多的年轻消费者,形成更加完善的销售网络,摸索出一条可复制的盈利模式,引领行业发展。长远来看,有望从当前门店高速扩张的投入阶段步入高回报阶段,未来业绩增长可期。









