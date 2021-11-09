Tuesday, 9 November 2021, 12:47 HKT/SGT Share: 潮流零售崛起 KK集团俘获Z世代

香港, 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，随着大数据、云计算、物联网等技术的发展，消费者的认知、需求和决策思维发生了深刻的变化，购买商品、享受服务的渠道越来越多，也越来越便捷，给传统零售行业带来了极大的冲击。在传统商业模式日渐不能满足消费者需求的情况下，以数字化赋能的零售新业态正在兴起，并成为资本市场的「宠儿」。



以技术起家的KK集团抓住零售行业转型的发展机遇，一方面通过美学提升消费体验，吸引新消费人群，一方面通过科技提升效率，及时洞察消费者需求，将新产品新品牌带给消费者。短短几年，就崛起成为潮流新零售的领导者。根据弗若斯特沙利文报告，以GMV计，KK集团是中国三大潮流零售商之一，且是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商， 2018年至2020年的复合年增长率高达246.2%。昨日，公司向港交所递交了上市申请资料，拟赴港上市。



极致美学体验 充分迎合消费者需求



Z世代崛起后，其凭借日益提高的消费水平和规模，已成为零售消费市场的重要参与者。同时，年轻人愈发重视个性化、多样化、质量化的消费体验，零售商只有满足他们的消费需求，才能更好地拿下市场。



为满足Z世代消费群体对颜值、社交、个性的消费喜好，KK集团从空间、色彩、陈列等方面入手，全方位迎合Z世代群体消费特性。公司以消费者为导向，通过打造一个极简的空间布局，并采用极为鲜艳的色系，吸引消费者目光，为消费者提供沉浸式购物体验。



正因为在零售上将美学运用到极致，公司的多家门店一开业即「走红」，迅速成为当地的时尚地标之一并晋级「网红」打卡地。同时，这些持续创新、极具美感的设计激励了消费者在社交媒体上分享购物经历及体验，在向消费者提供额外消费满足感的同时，又获得了口口相传的市场营销优势，能够帮助公司吸引更多的消费者，带来更好的业绩，从而发展出独树一帜的商业模式。



技术强力驱动 打造效率型潮流零售



KK集团从成立之初就坚持要做效率型零售，利用自身具有的SaaS服务提供商具备的技术改造赋能新零售，开展精细、精准化运营。



在选品方面，KK集团开发出专有的产品筛选系统，通过该系统，能够处理大量原始且分散的市场数据，历史购买记录、门店实时存货回报以及其他消费者数据，并快速提取其有效数据，进行可视化的数据分析，及时洞察消费者需求，为产品决策提供基础。



门店管理方面，公司在所有品牌门店均实施了专有的KPOS、KVCM和其他系统，可及时了解门店经营动态并进行管理。数字化的后台管理，让门店员工能够有效评估店内产品的受欢迎程度以及顾客偏好。基于此，公司能够及时调整产品组合、定价和货架安排，打造购物新体验，提升成交效率，提升用户粘性、进而提升品牌价值。



通过数据驱动的方式，产品销售数据成为「买手」， KK集团能够根据市场需求变化实现产品的快速迭代、更新，同时互联网思维用于选品，能精准抓住消费者需求和不断变化的消费者喜好，为用户提供当下最受欢迎的最引领潮流的产品。



前瞻性多品牌战略布局 探索可复制性盈利模式



凭借着在过往开设零售商店的获得的经验以及成功，KK集团成功培育了从KK馆，到KKV、调色师和X11的品牌矩阵，形成具有前瞻性、持续性的多品牌战略布局。



根据弗若斯特沙利文报告，于2020年， KKV及KK馆的GMV位列潮流零售市场精品集合类第四名， THE COLORIST则于潮流零售市场美妆类中名列第三。



公司依托多品牌战略实现了高速发展。截至2021年6月30日，公司已经建立了覆盖中国31个省155个城市637家门店的全国性网络，以及在印度尼西亚雅加达拥有三家门店。伴随着业务扩张，KK集团2018年-2020年以及2020年及2021年上半年的GMV分别为188.13百万元、652.13百万元、2,254.25百万元、646.84百万元及2,212.94百万元，公司的收益由2018年的人民币155.3百万元增长至2020年的人民币1,645.9百万元。于2021年上半年，公司收益进一步增至人民币1,683.2百万元。



与此同时，各个品牌也取得了商业上的成功。其中，已经发展成熟的KKV盈利能力突出，为公司打下了坚实的根基。根据招股书披露，KKV在2019、2020年间分别实现收入人民币约81.88百万元及834.73百万元 ，同比增长超10倍。2021年上半年，KKV持续高歌猛进，实现营业收入约1048.59百万元，已超过去年全年，占公司全部收入的62.3%，同时实现经营利润140.6百万元。KKV运营上的巨大成功，为公司发展和孵化其他新品牌提供了有力保证。



在业务规模的快速扩张下，公司将触及越来越多的年轻消费者，形成更加完善的销售网络，摸索出一条可复制的盈利模式，引领行业发展。长远来看，有望从当前门店高速扩张的投入阶段步入高回报阶段，未来业绩增长可期。









话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

