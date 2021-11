安乐工程荣获两项业界殊荣 表扬其于业务数码化及人才培育方面的杰出成就

香港, 2021年11月8日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)欣然宣布荣获两项业界殊荣,包括于《建造业议会数码化大奖2021》夺得「机构类别(B类承建商)金奖」,并于《英国屋宇装备工程师学会杰出青年工程师奖2021》获颁「年度最佳工程雇主(大型)」大奖。以上奖项肯定了安乐工程致力透过数码创新及系统性在职培训,于推动业务数码化和人才发展方面取得丰硕成果。

安乐工程于《建造业议会数码化大奖颁奖典礼2021》获颁「机构类别(B类承建商)金奖」

安乐工程为首家于《英国屋宇装备工程师学会杰出青年工程师奖2021》获颁「年度最佳工程雇主(大型)」大奖的香港公司

安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「我们很荣幸获得以上殊荣,印证业界对安乐工程的高度认可。集团洞悉数码创新能够为持份者创造的巨大共享价值,对我们提供卓越工程服务和优化客户体验至关重要。凭藉对推动集团业务数码化的坚定承诺,我们成功在集团内部、不同部门与职级的员工之间建立创新文化。」



荣获《建造业议会数码化大奖》 印证集团推动业务数码化的核心策略取得成功



由建造业议会主办的首届《建造业议会数码化大奖2021》,旨在表扬杰出的本地项目及机构于推动及应用数码化工具和工作流程方面的贡献,于该领域引入创新科技提高生产力、质量、可持续性及安全性,并制定可衡量的关键绩效指标。



安乐工程的数码化解决方案专为机电工程行业量身定制,全方位覆盖从产品到施工模式,以及在施工过程及维护方面的应用。方案有助于业界解决当前面临的挑战,例如人手短缺、工程安全和成本效益等问题。



集团数码化解决方案的主要例子包括「物联网中枢-智能楼宇平台」,一项基于物联网的全方位解决方案,有助于客户监察楼宇管理系统并分析相关实时数据,以实现智能设施管理。其他例子包括「机电装备合成法(MiMEP)」,对机电装备模块进行预制,再运输到施工现场进行组装和调试,以提高生产力、效率和质量。



安乐工程为首家香港公司夺得《英国屋宇装备工程师学会年度最佳工程雇主大奖》



由英国屋宇装备工程师学会(CIBSE)主办的《杰出青年工程师奖2021》,旨在表扬毕业工程师的创新思维、工作贡献和技能,同时表彰致力于培育年轻工程师的雇主。



安乐工程作为首家夺得「年度最佳工程雇主」大奖的香港公司,是项殊荣印证集团致力于培育年轻工程师的努力获国际认可。



「培育年轻工程师乃集团的核心企业社会责任之一,为他们选择的职业生涯打好基础。我们悉心设计的系统性在职培训,涵盖多元化职能系列,冀能为工程界培育更多优秀人才。」潘乐陶博士表示。



集团因应员工的不同职涯阶段,度身订造满足其需求的在职培训课程,当中包括针对已完成毕业生培训计划的同事而设、为期一年的年青工程师计划(Young Engineers Scheme, YES计划),藉此提升他们的领导、沟通、项目管理等能力。



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。





