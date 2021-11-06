力世纪于进博会2021展示创新技术成就

力世纪的展位位于今年规划面积达30,000平方米的进博会2021汽车展馆，集团通过展品引领参观者进入创新出行体验。Apollo EVO项目及Apollo EVision S位于力世纪展厅入口，迎接莅临的参观者。他们获邀见证集团新一代出行技术创新的标志性设计，高性能市场以Apollo EVO项目为代表，而量产电动出行则以Apollo EVision S 为代表。EVision 概念车是一款高级电动运动型轿跑车，它勾划出未来产品路线图，从本质定义了向清洁环保出行的转型，汇聚用于Apollo顶级超跑的「激情（Intensa Emozione，「IE」）」设计精髓，并以更平易近人、更实用和通用的方式演译。这些在展厅主屏幕播放的 Apollo EVision X 概念短片得到了进一步说明。
Apollo 先进技术（AAT）展区瞄准参观者作深入了解的渴求，展示了集团最新的电动车技术 —平板式动力系统及用于Apollo Intensa Emozione （「Apollo IE」）的全碳单体车架之样车底盘。然后，参观者被吸引至一个外型前卫的模拟赛车驾驶舱模块，体验《极限竞速地平线4》（Forza Horizon 4） 赛车游戏中的 Apollo IE顶级超跑。坐上驾驶舱，驾驶这辆触及感官极限，且被许多游戏玩家视为《极限竞速地平线》中最佳和终极车型的顶级超跑走一两圈。