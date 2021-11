Thursday, 4 November 2021, 12:53 HKT/SGT Share: 巴西出口投资促进局将引荐十六家企业参与中国国际进口博览会 推广优质巴西粮食产业 拓展中巴深度融合

香港, 2021年11月4日 - (亚太商讯) - 巴西出口投资促进局(“Apex-Brasil”)连续第四年在中国最大型的跨行业贸易展览——中国国际进口博览会(“进博会”)中成为重要合作单位之一。博览会将于2021年11月5日至10日在上海举行。过去几年,进博会持续为巴西企业带来发展机遇,因此,巴西出口投资促进局今年将带领16家巴西食品和饮料企业,于国家馆及食品及农产品展区展览。



巴西出口投资促进局一直以促进巴西公司的出口、国际化和外商直接投资为使命。为继续强化及巩固与中国之间的贸易关系,巴西出口投资促进局期待借助进博会为巴西本土企业提供直接面对市场的机会,以进一步了解中国消费者的喜好,与消费者建立更紧密连接,同时能推动外贸提质升级,并开拓投资合作机遇,服务中国市场,同时更深度地融入全球市场。



为了向中国进口商和投资者展示优质和可持续的产品,巴西出口投资促进局是次引进16间具代表性的企业,主要涉及肉类、酒精和非酒精饮料、天然食品(蜂蜜、坚果)、乳制品等领域。展出的食物产品多元丰富,质量稳定,而且可大规模供应,足以满足中国庞大的消费群,带来优质的投资机遇。其中,世界10大食品企业之一BRF及甜炼乳知名品牌Mococa将第二次在进博会上展示其产品。它们皆看好中国市场的广阔前景,并期待再次借助参加进博会获得更多机会,以其产品招商引资,为未来在中国的发展奠下稳固基础。



巴西出口投资促进局北京代表处经理Carlos Pan先生表示: “今年是我们第四年参与进博会,参展的巴西企业中接近一半曾经参加进博会,可见这个活动对巴西企业有着莫大的吸引力。目前,除原油、铁矿石、大豆等传统产品外,巴西肉类、坚果等日常消费品对中国出口增速显著。所以今年的参展商品围绕着粮食产业。虽然新冠肺炎疫情下,活动将采取人流管制,但巴西企业都通过代表参加,或以样品展示于展区内,而且进博会亦设有国家数字展厅,帮助中国投资者于线上了解巴西文化、经济及产业,加强双方沟通。展望未来,我们可预见中巴经济交流继续强劲增长。除了典型的巴西食物产品,我们热切期望巴西供应的其他原材料,如石油、铁矿石等產业会与中国企业有更多合作,以促进两国经济和贸易共同富裕繁荣。”



第四届中国国际进口博览会

日期:2021年11月5日至10日

地点:中国上海国家会展中心

更多资讯:http://catalogo.apexbrasil.com.br/ciie2021







