辰林教育2021投资者线上会议完满结束

香港, 2021年11月3日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)于2021年10月28日上午投资者线上会议顺利举行,此次会议主要介绍最近公司的近期发展,以及国家对职业教育的政策推动。参与会议的公司管理层有主席兼行政总裁黄玉林先生、执行董事兼财务总监杨睿宸先生、执行董事兼副总裁刘春斌先生、首席运营官房小珍女士,以及第一上海证券研究部副主管但玉翠女士。



截至2021年6月30日,学院提供了31个本科专业和37专科专业。2020 /2021学年,学院合共招收30,012名学生,同比增加了112.2%,包括8,008名本科专业学生及8,693名专科专业学生。有关增加是因为学院在2020年12月和2021年4月分别收购了江西文理技师学院(「技师学院」)和贵州工贸职业学院(「贵州学院」)带来的学生人数增加。2021年上半年,公司收益和毛利均录得明显增长,分别为人民币204.97百万元及人民币109.57百万元,较去年同期分别增长63.22及27.06%,毛利率为53.46%。期内溢利为人民币35.88百万元,较去年同期的人民币32.88百万元增加9.15%。



但玉翠女士在会上表示,早前国务院办公厅印发了关于推动现代教育职业教育高质量发展的文件《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》有助推动职业教育行业发展。文件指出,到2025年职业本科教育的招生规模是不低于高职教育招生规模的10%。有关政策将重点鼓励应用型本科学校开展职业本科教育, 吸引更多的中高职毕业生来报名职教高考。



辰林教育执行董事兼主席黄玉林先生表示︰「集团对职业教育的发展充满信心,坚定不移跟随国家政策的步伐。未来,将继续多元化的优化专业及课程设置,同时继续加强和丰富教育相关的服务办好应用科技学院,进一步提升质量,扩大规模。我相信,提供丰富的教育服务组合有助于提高我们的品牌知名度及扩大收益基础。我们计划探索与其他学校合作的机会,为实习管理服务提供更多合资格的学生。」



关于辰林教育集团控股有限公司

辰林教育是江西省领先的民办高等教育供货商之一,于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学,提供本科专业及专科专业,亦提供多元化的教育相关服务。截至二零二一年六月三十日,集团在中国拥有三所学校,包括一所民办大学、一所专科院校及一所职业院校。



辰林教育的教育宗旨是为中国的城镇建设与管理培养高层次、高技能、创新型和应用型人才,致力于为其学生提供卓越的民办高等教育,并提供涵盖了范围广阔、以市场为导向的研究领域及职业培训,其中包括国际商务、电子商务、物流管理、物联网工程、土木工程、软件工程、机械制造及自动化和机器人工程。除了大学营运所得收入外,辰林教育亦提供多样化的教育相关服务,并为其业务贡献了可观收益。辰林教育的教育相关服务主要包括了实习管理服务,导修及课程管理服务。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表辰林教育集团控股有限公司发布。



如有垂询,请联络︰

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陆淼小姐 +(86) 21 3397 8878 ivy.lu@pordahavas.com

刘媛小姐 +(852) 3150 6732 louise.liu@pordahavas.com

王嘉盈小姐 +(852) 3150 6720 jessika.wong@pordahavas.com







话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network