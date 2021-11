Monday, 1 November 2021, 21:03 HKT/SGT Share:

来源 ANE (Cayman) Inc. 安能物流集团有限公司宣布全球发售

香港, 2021年11月1日 - (亚太商讯) - 中国零担市场领先的快运网络运营商安能物流集团有限公司(「公司」,及其附属公司统称「集团」,股份代号:9956)宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。



发售摘要:

-- 全球发售股份数目:80,220,000股发售股份(视乎超额配股权行使与否而定);

-- 香港发售股份数目:8,022,000股发售股份(可予重新分配);

-- 国际配售股份数目:72,198,000股发售股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定);

-- 发售价范围:13.88港元至16.88港元;

-- 香港公开发售将于2021年11月4日(星期四)中午12时正(网上e白表申请于中午11:30分)截止;

-- 股份预期2021年11月11日(星期四)开始于香港联交所主板买卖;

-- J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中国国际金融香港证券有限公司为是次联席保荐人。



安能物流集团有限公司是次全球发售股份数目为80,220,000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中8,022,000股(可予重新分配)为香港公开发售股份数目,72,198,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)为国际配售股份数目。发售价范围不高于每股发售股份16.88港元及预期不低于每股发售股份13.88港元。公司亦会授出超额配股权,自上市日期起至2021年12月4日(星期六)即递交香港公开发售申请截止日期后30日止随时行使,或须按发售价发行最多合共12,033,000股额外股份。如上述超额配股权悉数行使且最终发行定价为上限定价(即每股股份16.88港元),是次公开发售总集资额约为2亿美元。



是次香港公开发售于2021年10月30日(星期六)开始,至2021年11月4日(星期四) 中午12时正(网上e白表申请于上午11:30分)截止。公司之股份预期将于2021年11月11日(星期四)开始于香港联交所主板开始买卖。股份将以每手500股为单位进行买卖。



假设发售价为每股发售股份15.38港元(即所述发售价范围每股发售股份13.88港元至16.88港元之间的中位数),估计将收到全球发售所得款项净额约1,124.1百万港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支)。公司拟按下列用途及金额使用全球发售所得款项净额,或会视乎公司不断发展的业务需求及不断变化的市场状况而更改:



-- 约40% 或449.6百万港元将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽,以适应货运量的高增长,改善集团的网络结构;



-- 约30%或337.2百万港元将用于投资集团的干线运输车队以进一步提升集团的运营效率。特别是:(i)约25%或281.0百万港元将用于购买约2,000至3,000台现代化高运力牵引车及挂车,并与主要的卡车制造商合作,对车型进行个性化定制,以满足集团的运营需求;及(ii)约5%或56.2百万港元将用于偿还购买卡车的借款;



-- 约20%或224.8百万港元将用于投资于科技创新。特别是:(i)约10%或112.4百万港元将用于升级分拨网络的科技水平和自动化设施;及(ii)约10%或112.4港元将用于投资智能运输管理系统及自动驾驶技术;



-- 约10%或112.4百万港元将用作营运资金及其他一般公司用途。



公司已与基石投资者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC订立一份基石投资协议,按发售价认购以合计12.50百万美元(或约97.23百万港元)可购买之一定数目的发售股份。



J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中国国际金融香港证券有限公司为是次联席保荐人;J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司为是次全球发售之联席全球协调人;J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities plc、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中国银河国际证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及海通国际证券有限公司为是次联席账簿管理人及联席牵头经办人;农银国际融资有限公司为是联席账簿管理人;农银国际证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。



关于安能物流集团有限公司(股份代号:9956.HK)



安能物流集团有限公司,其前身于二零一零年六月在上海成立,是一家覆盖全国的零担服务供货商。通过秉承「物流创造无限可能」的企业使命,作为零担快运头部企业,安能物流提供及时及全面的货物运输服务,凭借高度网络效应的货运合作商平台、持续科技创新及数字化运营、客户导向的产品组合和高质量服务体系,运营着中国零担市场领先的快运网络。截至2021年4月30日,安能在全国拥有近151家自营分拨中心、及由约2,400辆干线高运力卡车牵引车和3,600多辆挂车组成的自营车队,拥有29,400多家货运合作商和代理商,快运网络覆盖中国约96%的县城和乡镇,为中国各行业和地区超过360万客户提供服务,包括电商、制造商、批发商、零售商及个人等。就货运方面,安能物流2020年货运总量约为10.2百万吨,在中国所有快运网络中的市场份额为17.3%。





