具备轻资产属性的代建企业有望捕捉房地产行业下一个增长周期

香港, 2021年10月31日 - (亚太商讯) - 房地产行业经历20年的黄金高增长周期后,行业近期所面临的流动性危机,正为其向“轻”的追求迎来最佳的时点。在国家「房住不炒」和三稳的调控基调下,很多房企昔日赖以为生的高杠杆成长模式已逐渐崩坏,不少房企为免出现债务违约危机,求变求“轻”的需求应运而生,作为房地产行业“轻资产”模式的其中一大出路──代建业,似乎成为当下不少房企在缓解资金压力上的出路,而目前仍处于发展初期的代建行业以至当中的领军企业更有望乘势而起,捕捉房地产行业下一个增长周期。



房地产行业以杠杆换取高增长的时代已暂告一段落;克而瑞研究中心统计,今年房企违约金额已达467.5亿元,同比增加159%。而三季度房企的融资规模也创2018年以来新低,反映房企的偿还风险仍高企。房企向“轻资产”谋出路,成为其摆脱眼前困局之方,而代建亦成为“轻资产”方案中的其中一个出路。



代建行业的优势,在于能够帮助房企在目前的新常态中,缓解房企的资金压力。已展示出盈利能力强劲一面的一众代建企业藉其轻资产模式及品牌赋能的优势,标准化及精细化产品及运营能力,提升房企的项目的管理效率,甚至提高项目的盈利能力。



代建模式对于中小房企而言,更见吸引力,尤其是在房地产市场下行周期,这些房企的现金流量和市场去化率一般较大型房企来得低,或需采用降价或各式成本控制手段去保障企业整体的流动性,因此中小房企存在更大诱因,利用代建模式在保证利润率及提升去化率的前题下,缩短其项目投资周期,以便应对房地产行业新常态下的营运风险。而代建市场的规模亦因而得到进一步壮大的良好发展契机。



机构同样认为代建业前景明朗。天风证券早前的研报指出,代建行业是房地产行业当中的新赛道,在房地产行业竞争加剧和政策趋严的背景下,房企面临利润率下行的压力,代建通过产品设计和营销服务,有助提升品牌知名度和产品竞争力,并预期代建行业发展空间庞大,基于受惠于中小房企压力大,及非房企拿地增多等因素所带动的强劲需求。



法巴晨星近期的研报亦认为,由于代建业务盈利能力加上行业前景明朗,预期未来将有更多大型及小型房企分拆其相关业务,纵然虽然未来代建行业的竞争将会转趋白热化,但估计未来5年代建龙头的市占率仍能维持高水平。故两家机构不约而同地看好中原建业(9982.HK)势必受惠于行业发展亮丽前景,后者更看好中原建业会是中国房地产成长故事中较具防守性指标,业务需求增长强劲,给予目标价3.92港元。



代建行业具备轻资产模式优势,迭加代建模式于房地产行业的渗透率于可见的未来将会明显加剧下,包括中原建业(9982.HK)在内的一众香港上市代建行业领军者,作为代建行业具备先入优势的头部玩家,预期仍将会继续受惠于其领先优势,加上代建模式有着逆房地产周期增长的特质,未来代建企业盈利能力强的特色亦有望保持。在这房地产行业新时代的未来已来下,代建企业的成长性,亦只待时间来证明。





