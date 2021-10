Wednesday, 27 October 2021, 19:55 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum (LTNM)在DigiFinex交易所上市,涨幅超过200%

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年10月27日 - (亚太商讯) - 新一代被保险的、有资产支持的加密货币Bitcoin Latinum (LTNM)已正式在DigiFinex (https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/LTNM)交易所上市。在开盘第一个小时内,上涨超过200%。 Bitcoin Latinum 为DigiFinex 成功上市而欢庆的同时,也致谢所有支持该项目的人。



Bitcoin Latinum的主要开发者Monsoon Blockchain宣布了Bitcoin Latinum 在七个顶级数字资产交易所正式上市的计划,股票代码为LTNM。交易所包括:



- DigiFinex

- HitBTC(按交易量计算为40亿美元的第五大交易所)

- FMFW(前身为Bitcoin.com,日交易量为33亿美元)

- Changelly(日交易量为27.1亿美元)

- Changelly Pro、

- Bitmart(日交易量为16亿美元)

- XT.com



关于DigiFinex

DigiFinex总部设在新加坡,在全球拥有400多万用户,可以被150个国家的用户访问。DigiFinex的日交易量约为10亿美元,是评级最高的全球加密货币交易所之一,提供现货、杠杆、永久交易和法币到加密货币交易。此外,DigiFinex为其用户群提供无可比拟的24/7客户服务。关于DigiFinex的更多信息,请访问 https://www.digifinex.com/



关于Bitcoin Latinum

Bitcoin Latinum是作为一种开放架构的加密货币技术而建立的,支持海量交易、安全网络和数字资产管理。,Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain基于Bitcoin生态系统。LTNM是一个更绿色、更快速、更安全的Bitcoin版本,并准备对数字交易进行革新。



与其他加密资产不同,LTNM是有保险的,并由现实资产和数字资产支持。它背后的支持方是采用基金模式的,因此基础资产价值会随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持货币的资产基金,来加速这种资产支持的基金增长。因此,Bitcoin Latinum被采用得越多,它的资产基金增长得越快,形成了一种自我膨胀的货币。在DigiFinex上市充分体现了Bitcoin Latinum基金会对支持可持续加密货币生态系统发展的承诺。



Bitcoin Latinum开发了一个高度可扩展的网络,最初将支持每秒10,000次交易和每天数百万次交易频次,从而促进零售交易。凭借其股权证明(PoS)共识方法,Bitcoin Latinum确保网络以较低的交易费用促进每分钟更多的交易。利用高效的共识机制,Bitcoin Latinum提供了一个比Bitcoin更好的链上支付网络,平均交易确认时间为3-5秒。



LTNM是目前最绿色的加密货币之一,最近加入了加密货币气候协议。利用其先进的权益证明(PoS)机制,LTNM持有者将获得奖励,因为他们持有的硬币作为抵押品在Bitcoin Latinum网络上进行抵押。这就导致了更少的电力消耗。LTNM将每笔交易的能源消耗降低到只有0.00015千瓦时。



关于Bitcoin Latinum的更多信息,请访问 https://BitcoinLatinum.com



Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@BitcoinLatinum.com

Website: https://BitcoinLatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum





