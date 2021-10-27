王朝举行一系列秋季糖酒会活动发布新营销战略



香港, 2021年10月27日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司（股份代号：828）于10月15日至21日在天津举行的一系列秋季糖酒会活动，包括参展第105届全国秋季糖酒商品交易会，举行秋季「酒先知」葡萄酒主题展、王朝秋糖厂区开放日、国家级技术中心新址落成剪彩仪式、王朝干白之夜以及王朝干化葡萄酒、锦邑白兰地及全球顶级酒同台品鉴会等，获得经销商热烈反应。同时，王朝举行新营销模式战略发布会，宣布其新战略规划及推出「甘如饴」和「怡色」两大年轻化系列新产品。

王朝参展第105届全国秋季糖酒商品交易会

王朝「甘如饴」新品系列

王朝「怡色」新品系列

王朝表示：「王朝自从在去年开展以市场需求为导向的「5+4+N产品战略」，完成组织架构的升级，今年上半年未经审核综合收入增长近100%至约1亿7,960万元港元，成绩有目共睹。未来，王朝将根据产业发展态势，加强中低端及年轻端价位产品的布局，并加强渠道建设，目标于未来3年内布局终端店10万家，拓展经销商1,000家，并大力发展新零售平台，以把握年轻消费市场扩容的契机，力争在未来3年内实现年销售额突破10亿元人民币。」



为实现以上提及的3年终端网路建设目标，王朝将致力透过拓展圈层行销、招商突破和发力新零售渠道等，进一步布局产品端、渠道端和传播端的建设。王朝还将持续聚焦京东、天猫、拼多多等传统电商平台，同时通过微博、小红书、快手、抖音等新零售平台完成品牌创新、品类创新、机制创新和模式创新，实现品牌传播，不断获取主流消费群体的关注，实现王朝年轻化产品的有效渗透。



另一方面，王朝将从「新」出发，从三方面抢占年轻消费群体市场。第一是「新」产品，王朝将推出较甜和易饮口感的产品，而包装将呈现年轻化和中国风；第二是「新」渠道，在坚持厂商端一体的前提下，王朝将持续关注即饮渠道、啤酒渠道、BC端餐饮；第三是「新」价格，新品将更加重视中低端、年轻端价位产品的布局。此外，王朝亦看准干白在中国葡萄酒市场的消费量远低于干红，有着极大的增长空间，故此将会大力发展干白这个王朝的优势品类。今次新营销战略发布会中，王朝便聚焦入门级产品价格带，发布两大新产品系列「甘如饴」和「怡色」两大年轻化产品，其中「甘如饴」系列更是主打白葡萄酒，为公司产品年轻化掀开新序幕。



此外，王朝国家级技术中心的天津新址亦刚落成剪彩，该中心自去年获批设立博士后工作站后，初步正在研究特色玫瑰香酵母的筛选，使王朝葡萄酒更香醇可口。新址的落成有助王朝进一步推进新产品和新工艺研发，集团将更坚定地因应消费者的需求，不断开拓创新王朝的葡萄酒系列，提供更多特色的产品，并从多元化渠道展示品牌活力，实现品牌及产品年轻化。







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