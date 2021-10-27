低碳赋能美好生活 中国电力正式发布新战略

|
|
|
|
香港, 2021年10月26日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司（「中国电力」，股份代号：2380）联合中国国际金融股份有限公司（「中金公司」）共同主办的 「建设世界一流低碳企业」发展论坛暨中国电力新战略发布会在北京、香港两地召开。
国家电力投资集团党组书记、董事长钱智民致欢迎词。钱智民介绍，目前，国家电投的光伏装机规模已超过3600万千瓦，新能源发电装机规模已超过7000万千瓦，可再生能源发电装机超过1亿千瓦，均位居世界第一。中国电力是集团公司的旗舰上市公司，举办这次新战略发布会，是中国电力落实「双碳」目标的重要举措。
国家电投集团赋予了中国电力作为集团公司「建设世界一流清洁能源企业」主力军的战略定位，中国电力新一届高管团队组建以来的战略转型和发展成就态势证明，中国电力不辱使命。
围绕新战略发布，国家电投集团新能源总工程师、中国电力董事局主席贺徙发表主题演讲，围绕「新使命新定位，新赛道新价值，大生态共成就」这一主题，和与会者分享了「新时代中国电力要成为一个什么样的公司」的重大战略方向和实施路径。他表示，在「双碳」新时代背景下，中国电力将秉承「敢为人先、产业报国」的初心和使命，立志引领时代，主动超越自我，致力于成为新时代的弄潮儿。
在新战略框架下，中国电力将以「低碳赋能美好生活」为宗旨使命，秉承「绿色赋能、智慧创新、共同成就」的核心理念，立足清洁低碳能源生产商、绿色能源技术服务商、双碳生态系统集成商」的「三位一体」定位，着力推进光伏、风电、水电、地热能、生物质能等清洁低碳能源发展；积极培育储能、氢能、绿电交通、综合智慧能源等绿色新兴产业，实施清洁低碳能源和绿色新兴产业「双轮驱动」，努力实现「从中国一流走向世界一流」的「双一流」成长，致力打造「世界一流绿色低碳能源供货商」。
在战略实施安排上，到2023年底，中国电力清洁能源装机占比超过70%、清洁能源收入占比超过50%;综合智慧能源收入占比超过15%，落地的战略大客户与战略合作市县区超过100个;到2025年底，境内清洁能源装机占比超过90%、清洁能源收入占比超过70%;综合智慧能源收入占比超过25%，落地的战略大客户与战略合作市县区超过200个。成为中国绿电交通和储能电站引领者、低碳零碳美丽乡村开拓者、氢能新生态构建者，绿电交通、储能和氢能等在境外建成若干试点示范项目。
中国电力已经在积极推动战略转型，布局新产业，领跑新赛道。 2021年，清洁转型按下 「快进键」，截至目前，已落地光伏风电项目近1000万千瓦，锁定风光项目资源2000万千瓦，在谈风光项目3000万千瓦，实现了「落地一批、锁定一批、储备一批」的良性循环。与此同时，中国电力在储能、氢能、绿电交通、乡村振兴等新兴产业方面精准布局，均已取得良好成效。
业内人士认为，中国电力的新战略，从理念到实践，都有扎实的基础和丰厚的储备，具有前瞻性、引领性、战略性、建设性。
清洁发展、战略转型，离不开产业界的携手同行。本次发布会上，中国电力多次强调共建共享绿色低碳产业生态的重大意义。
在圆桌论坛环节，中国电力总裁高平与安徽省淮南市副市长程俊华，明阳集团执行总裁刘连玉，腾讯公司副总裁、腾讯智慧工业和服务业总裁李强，宁德时代首席客户官、储能事业部总裁谭立斌，新农创集团总裁张龙及中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、中国光伏行业协会咨询专家、储能专委会委员李鹏，围绕绿色低碳产业生态体系共建共享，开展对话研讨，分享真知灼见，以期实现「共同成就」。
发布会期间，中国电力与腾讯云计算公司签署战略合作协议，拟在智能城市、乡村振兴、低碳数据中心、建设智能型企业等领域进行深度合作。
同时，会议还举行了「中电农创」公司揭牌仪式，该公司由中国电力与乡村振兴头部企业新农创集团合资共建，助力乡村振兴和共同富裕。
本次活动现场处处体现绿色低碳主题，会议用电购买「国家电投中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目」绿证，实现100%绿色电力消费；会议保障用车提供了新能源汽车及共享单车服务。鉴衡认证向本次大会颁发了碳中和证书。
话题 Press release summary
部门 能源
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|China Power International Development Limited
|Aug 20, 2021 14:42 HKT/SGT
|
中国电力2021中期取得优异业绩
|Dec 8, 2020 08:48 HKT/SGT
|
中国电力荣获香港上市公司最佳企业管治奖项
|Sept 1, 2020 10:45 HKT/SGT
|
中国电力2020上半年度利润持续增长，每股基本盈利增长20%
|Mar 27, 2020 12:37 HKT/SGT
|
中国电力2019年度利润持续增长，董事会建议100%派息率
|Dec 5, 2017 08:41 HKT/SGT
|
中国电力（2380.HK）北京市首个智慧能源项目获批
|Oct 24, 2017 10:45 HKT/SGT
|
中国电力：大规模清洁能源注资，盈利前景向好
|June 26, 2015 15:53 HKT/SGT
|
中电国际与中银香港签订全面战略合作协议
|Mar 26, 2015 21:22 HKT/SGT
|
心怀碧水蓝天情，共筑美丽中国梦 —— 中电新能源与海南嘉积中学开展校企共建活动
|Mar 24, 2015 15:58 HKT/SGT
|
建立先进企业管治模式 打造优质境外红筹公司
|Mar 24, 2015 15:51 HKT/SGT
|
凝聚十年发展力量 谱写飞跃发展乐章
|Mar 19, 2015 21:32 HKT/SGT
|
中国电力国际发展有限公司宣布二零一四年度全年业绩
|Aug 15, 2014 19:32 HKT/SGT
|
中国电力国际发展有限公司宣布二零一四年度中期业绩
|Apr 7, 2014 16:52 HKT/SGT
|
李小琳专注电力系统行业 致力推动绿色新能源发展
|Mar 20, 2014 20:02 HKT/SGT
|
中国电力国际发展有限公司宣布二零一三年度业绩
|May 22, 2013 17:05 HKT/SGT
|
中电国际董事长李小琳在港与贵州省省委书记赵克志、省长陈敏尔进行会晤
|Aug 15, 2012 21:08 HKT/SGT
|
中国电力国际发展有限公司宣布二零一二年中期业绩
|Aug 10, 2011 21:15 HKT/SGT
|
中国电力国际发展有限公司宣布2011年度中期业绩，同比增长约50.74%
|Apr 27, 2011 11:45 HKT/SGT
|
李小琳清华大学百年校庆汇报演讲
|Mar 31, 2011 08:02 HKT/SGT
|
中国经济女性年度人物揭榜典礼举行 李小琳膺年度人物冠首
|更多新闻 >>