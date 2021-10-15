Friday, 15 October 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Topelia Aust Pty Ltd Topelia Australia 发起 2500 万美元的 A 轮融资，募集资金用于 COVID-19 ATT Ziverdox 该公司正在从澳大利亚、亚洲和美国的投资者那里筹集 2500 万美元。

澳大利亚悉尼, 2021年10月15日 - (亚太商讯) - Topelia Australia 是一家生物技术公司，旨在将一种用于隔离的澳大利亚人的新型 ATT 治疗商业化，该公司启动了一项投资计划，旨在保留澳大利亚人拥有的发明——同时将治疗推广到世界各地。

Thomas Borody 教授

- Topelia 已从 Thomas Borody 教授那里获得 COVID-19 抗病毒三联疗法的全球独家专利权。

- Borody 的业绩记录包括对消化性溃疡和克罗恩病的有效治疗、肠道微生物群的重新定植以及 3 种 FDA 批准的市场上的药物。

- 根据目前的研究，ATT 为 COVID-19 的预防和早期治疗提供了一种廉价且医学上有效的治疗方法。

- 该公司正在从澳大利亚、亚洲和美国的投资者那里筹集 2500 万美元。 该公司表示：“Topelia 提议在当前的疫苗接种计划的同时提供 ATT 治疗，以治疗和接种我们的疫苗以摆脱这种大流行。随着澳大利亚解除封锁，世界各国的病例激增，因此快速-至关重要 跟踪安全的早期抗病毒药物治疗套件的生产。



新型抗病毒三联疗法，将被命名为 Ziverdox，包括几十年来 TGA 批准的具有特殊安全性的药物。COVID-19 将与我们共存一段时间，因此甚至已接种疫苗 患有突破性 Covid-19 感染的人可以从 ATT 中受益，以防止长期与 COVID 相关的肺、脑和器官损伤。”



该公司表示很高兴澳大利亚政府支持早期在家治疗。 政府最近投资了一种实验性早期抗病毒候选药物，如果安全性和临床研究允许 TGA 批准，该候选药物可能会在明年初上市。



拟议的 A 轮融资目的

投资将资助：

- 准备提交给 TGA 的文献资料以获得批准；

- 证明治疗和预防方案有效性的临床试验；

- ATT 组件的采购和合规性增强包装的制造；

- 与 TGA 联络以获得营销批准，包括 TGA 费用、顾问费、扩大制造和分销成本；

- 在 TGA 批准后，称为 Ziverdox 的 ATT 包的产品发布成本。



关于Topelia Aust Pty Ltd

Topelia Australia 的成立基于在消化性溃疡开创性三联疗法商业化方面的丰富经验，仅在澳大利亚就挽救了18,000 多人的生命。 这项创新还为澳大利亚政府节省了超过 100 亿美元的与消化性溃疡手术和住院相关的医疗费用。 Borody 教授拥有 190 多项专利和申请，3 种 FDA 批准上市的药物，发表了 300 多篇同行评审论文。 Topelia Australia 拥有新型抗病毒三联疗法的专利权。 访问 https://TopeliaAustralia.com。



媒体联系人: Info@TopeliaAustralia.com

投资者联系方式: Investor@TopeliaAustralia.com









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