Friday, 8 October 2021, 15:16 HKT/SGT Share:

来源 Legend Capital 君联资本领投丰凯医疗B轮融资

香港, 2021年10月8日 - (亚太商讯) - 近日,坐落于上海张江国际医学园区的微创伤循环辅助器械平台企业丰凯医疗(以下简称“丰凯”)完成了B轮融资。本轮融资由君联资本领投,跟投方包括辰德资本、赛富基金、成为创伴以及凯风创投,老股东礼来亚洲基金、开泰投资持续加码。



本轮融资一方面用于积极推进现有产品的临床研究,使患者可承担的跨瓣膜心室辅助装置早日满足迫切的临床需求;另一方面将扩充团队,加速推进系列产品的并行开发,为高危PCI术中保护、心源性休克救治等提供全面解决方案。



创始人唐智荣先生表示:“跨瓣膜心室辅助装置此前在国内临床应用极少,长期处于空白,作为本领域的国内先行者,公司将投入充足资源进行临床前培训,确保产品临床研究的质量,以积累可靠的循证医学数据。”



君联资本董事总经理周瑔表示:“心室辅助,尤其是介入式的心室辅助,在国内具有非常巨大的市场前景。以唐总为代表的资深管理团队,在这个方向耕耘近6年,现已打磨出国内外领先的优秀产品。我们很高兴与丰凯医疗形成合作,未来也会与公司长期携手前行。”



君联资本长期关注医疗器械、诊断领域的投资,在此领域已有多家所投企业在国内外不同的资本市场成功上市,如金域医学(603882.SH)、贝瑞基因(000710.SZ)、明德生物(002932.SZ)、Axonics(AXNX)、康众医疗(688607.SH)、诺辉健康(06606.HK)、Singular Genomics(NASDAQ:OMIC)等,还有浦易生物、瑞莱谱医疗、天星博迈迪、健耕医药、星童医疗、国科恒泰、金匙医学、海莱新创、百心安、禾木、上海澳华、和瑞基因等一系列细分领域龙头企业。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network