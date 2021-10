科轩动力12米电动巴士通过欧洲认证

香港, 2021年10月7日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及综合技术解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)今天宣布,其12米电动巴士车型已通过欧洲经济委员会的整车型号认证(WVTA)及新能源巴士能耗标准循环测试(E-SORT),为公司进军欧洲市场奠定稳固基础。公司的12米电动巴士目前正在送往德国慕尼黑途中,稍后将向欧洲客户展示及供其测试。

能源效益优越、电池容量大的科轩动力12米电动巴士,即将在慕尼黑亮相,向欧洲客户展示及供其测试

此款高科技车辆经过专门设计,不但车身光洁醒目,其设计及制造亦符合欧洲标准,具有可靠的爬坡性能。



公司将与其战略伙伴Quantron AG (「Quantron」)(从事城市内电动交通以及地区货运及客运的德国公司),以此12米电动巴士车型进军欧洲市场。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示:「我们很高兴在欧洲电动汽车市场推出电动巴士方面迈进一大步。随着车辆现已通过认证,我们已准备就绪,善用Quantron的业务网络和经验,在欧洲推出我们的产品。我们相信这款高性能环保巴士将受到欧洲市场的热烈欢迎,并成为替代现时行驶中柴油巴士的关键解决方案,因此具有巨大的发展潜力。」



科轩动力国际顾问、Quantron行政总裁Michael Perschke表示:「在利好政策和公共交通电气化的市场趋势下,我们看到欧洲对电动汽车的需求不断增长。根据战略合作伙伴关系,Quantron将专注于产品开发,而科轩动力将负责生产。我们已参与数次公共交通的投标。双方的合作取得了重大进展,未来将继续带来良好的运营效率和强劲的业务增长。」



目前,公司共持有9,157 Quantron的股份,约占该德国公司经扩大股本14.43%。 Quantron已开始向奥地利宜家家居交付电动货车。



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



