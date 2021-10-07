Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, October 7, 2021
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 6 October 2021, 20:49 HKT/SGT
Share:

来源 Communications Association of Hong Kong
香港通讯业联会全力支持2021年施政报告中对电讯业界的新政策
新政策有利推动香港进一步普及5G发展 落实智慧城市蓝图

香港, 2021年10月6日 - (亚太商讯)  - 香港通讯业联会（CAHK）对行政长官发表的2021年施政报告「建设宜居城市」一章中，「智慧城市」内提及的新政策予以全力支持。

本会欢迎施政报告中计划于本月底供应更多5G频谱，这将会在速度、容量和覆盖等多方面满足各种5G服务需要，能应对不断递增的数据服务需求的基础。

为进一步推动5G应用的发展，我们乐见施政报告提出通过「鼓励及早使用5G技术资助计划」，资助更多行业采纳5G创新应用，包括遥距医疗、遥距维修支持、实时工地安全监测等，以提升效率和生产力。

本会全力支持以上在施政报告提出的政策，相信这些政策将有利推动香港进一步成为智慧城市，迎接更蓬勃的创科发展，为不同行业的企业加快数码转型。

关于香港通讯业联会
香港通讯业联会（CAHK）是一家非营利性组织，于1983年5月27日宣布取消对本地通讯产品及服务的管制后于香港注册成立。它是香港通信行业协会，负责广播，有线和无线通信以及信息通信技术（ICT）领域的其他相关业务部门。

欲了解更多信息，请查阅：www.cahk.hk

如获取更多信息，请联系：
香港通讯业联会
姓名: 郭梁桂卿女仕
电话: (852) 2504 2732
电邮: info@cahk.hk



话题 Press release summary

部门 电信运营商
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Communications Association of Hong Kong
May 29, 2019 18:18 HKT/SGT
CAHK于香港ICT业界拥独特优势，积极成立「DT交易平台」助香港商界成功推行「数码转型」
更多新闻 >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       