Motul皇牌润滑油「300V」庆祝 50 周年金禧纪念



北京, 2021年9月30日 - (亚太商讯) - 北京, 2021年9月30日 - (亚太商讯) - 1971 年，Motul 推出全球第一款 100% 全合成酯类机油「300V」，为当时的机油技术带来颠覆性的改变，确立市场领导地位。该产品不但为市场注入革命性技术，同时在赛车场上发挥前所未有的稳定性和出色表现，令人喜出望外。踏入 2021 年， Motul 庆祝 300V 推出 50 周年，与大众一同回顾过去半世纪的辉煌历程，当中实有赖一众客户对品质的坚持，才能令品牌得以在赛道内外发光发亮。大家现可利用 #LegendaryPowerRefined 标签参与庆祝活动，分享对 Motul 品牌的热爱。





自 1853 年起，Motul 一直致力生产最高品质的机油：当中皇牌产品 300V 为高性能发动机提供动能，并紧贴高端技术的迅速发展，完美体现 Motul的品牌价值和愿景。该系列的灵感源自 Motul 的 300 次胜利，采用合成基础油和酯类添加剂制造，是当时最新的全合成润滑机油，实现马力和稳定性的理想协同效应。虽然产品目前亦有在市场上供应，但初时仅为赛车用途而生产。凭着突破性技术 ESTERCore®，300V 即使在极端及长期受压的情况下，仍可保持稳定表现。产品推出後瞬即享誉国际，被誉为胜利必备的润滑油。

300V 时间线



每款发动机和程式均可搭配最合适的 300V 润滑油产品，以发挥最佳表现。Motul 致力透过与各方合作，并从不同的国际赛事收集意见，持续改进产品配方，为日常用家呈献最新的赛车技术。除了300V 之外，Motul 亦为其他汽车组件提供一系列优质产品，包括 8100丶H-tech丶RBF 丶ATF丶CVTF 及 DCTF。



展望未来数月，Motul 亚太区分部将与当地顶尖专家合作，亲身为 Motul 润滑油进行测试及评估。大家将可透过社交平台及 Motul 官方频道，查看专家评论 (请留意 #LegendaryPowerRefined 标签)。



作为品牌的皇牌产品，300V 推出 50 周年对 Motul 来说是别具意义的里程碑。其成功故事既然以品牌多年来的技术发展作为基础，Motul 亦承诺会在可见的将来继续全心全意，在业界技术发展方面保持领先位置。



关於 MOTUL



Motul 是源自法國的世界頂尖品牌，專注透過技術研發、製造及銷售高科技機油 (電單車、汽車和其他車輛) 及潤滑油。品牌提供一系列日常汽車產品，包括 8100、H-tech、RBF 系列、ATF、CVTF 及 DCTF 等，致力保持機器的原始狀態，以發揮最佳表現和穩定性。 150 多年来，Motul 因其产品质量丶创新能力和所参与的竞争领域而获得一致认可，同时也是公认的合成机油专家。 早在 1971 年，Motul 就采用当时只应用在航天科技的酯类技术，推出300V 润滑油，成为开创 100% 合成机油配方的首家润滑油制造商。2021 年标志着 Motul 300V 的 50 周年诞辰。



Motul 是许多厂商和赛车队的合作夥伴，推动他们在赛车运动中的技术发展。作为车队的官方供应商，Motul投入了不少资源参加许多国际比赛，包括∶公路赛丶技巧赛丶耐力赛丶超级摩托车赛丶摩托车越野赛丶汽车越野赛丶 GT1世锦赛丶勒芒24小时耐力赛（汽车和摩托车）丶斯帕 24 小时耐力赛丶勒芒系列赛丶Andros Trophy雪地赛丶巴黎－达卡拉力赛丶铃鹿 8 小时耐力赛丶Bol d'Or 和Daytona 200 英里摩托车赛。



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Singapore 609933

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如欲了解更多，請透過電郵 ( pr@motul.com.sg ) 與 Motul 聯絡。





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