Wednesday, 29 September 2021, 17:20 HKT/SGT Share: 东莞农商银行今日香港上市 资产质量稳居行业前列

香港, 2021年9月29日 - (亚太商讯) - 据信报报道，今日，东莞农村商业银行股份有限公司（下称「东莞农商银行」）（9889.HK）正式于香港联交所挂牌上市，登陆港股资本市场。



据悉，东莞农商银行是中国领先的农村商业银行，根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》《The Banker》的排名，按截至2020年12月31日的一级资本计算，该集团位居全球商业银行业第261位，中国商业银行业第44位，中国农村商业银行第六位。



综合实力不断提升 资产质量持续向好

东莞农商银行立足东莞，在积极参与本地经济建设的同时，不断推动自身的业务发展。招股书显示，该集团的总资产由2018年的约人民币407,904.7百万元增至2020年的人民币548,402.0百万元，年均复合增长率为16.0%，增速领先同业。截至2021年3月31日，该集团的总资产进一步增至约人民币564,558.2百万元，增长动能强劲。



在保持资产规模高增长的同时，该集团的不良贷款率呈逐年下降的态势，资产质量不断夯实。截至2018年、2019年及2020年12月31日，该集团不良贷款率分别为1.27%、1.00%及0.82%，优于可比同业平均水平。截至2021年3月31日，该集团不良贷款率优势继续扩大，下降至0.79%。



凭借着不断上升的资产规模以及良好的资产质量，东莞农商银行的综合排名持续上升。在中国银行业协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》中，按截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商银行成为中国第五大的农村商业银行。



网点覆盖广泛 盈利能力持续增强

东莞农商银行充分发挥地方银行的优势，与当地政府、企业建立了广泛且良好的合作关系。截至目前，东莞农商银行在东莞已建立了501家业务网点，覆盖东莞所有行政区域。截至2021年3月31日，东莞农商银行的零售客户达约19.1百万户，集团客户达407,500户。按年末存款余额及贷款余额计算，东莞农商银行自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名。



多样化的产品组合及全面的网点覆盖，为东莞农商银行的业绩增长提供了强力支撑。2018-2020年间，该集团的营业收入由约人民币9,777.6百万元增至人民币12,047.0百万元，年均复合增长率为11.0%。2020年，该集团实现净利润达人民币5,055.3百万元。



从盈利能力来看，2020年，该集团的平均资产回报率及平均权益回报率分别为1.00%及13.64%，远远超过于香港上市的中国区域性银行的0.52%及6.91%的平均水平。此外，该集团净利差一直处于上升通道，由2018年的约1.98%上升至2020年的约2.10%。净利息收益率由2018年的约2.05%上升至2020年的约2.16%。



从东莞走向大湾区 拓展高成长空间

东莞具有雄厚的经济基础，合理的产业结构以及蓬勃的市场活力。根据东莞市政府规划，未来东莞将持续推进产业和金融深度融合，加快建设金融强市，这将为当地的金融机构提供充足的项目资源。东莞农商银行根植于经济活力强大的东莞市，为其业务拓展提供了广阔空间。



此外，东莞地处粤港澳大湾区的几何中心，为东莞农商银行带来全新的发展机遇。作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区在国家发展大局中具有重要战略地位。随着大湾区建设的加速和对外开放程度的提升，规模宏大的大湾区建设为区域内金融机构提供了前所未有的重大金融机遇。



目前，东莞农商银行已在广州、珠海、惠州及清远设立分支机构，抢先布局大湾区。未来，随着大湾区金融核心圈的建设，东莞农商银行可充分挖掘区域内市场的特有需求，聚焦重点业务机会，在支持大湾区经济发展的同时，打开新增长极。



总体而言，作为东莞市领先的商业银行，东莞农商银行经营稳健，资产质量稳居行业领先水平。得天独厚的区位优势赋予其在跟随东莞及大湾区经济高质量发展的同时，进一步提升其行业地位，扩大其市场份额，东莞农商银行长远发展值得期待。





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