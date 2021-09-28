AEON信贷财务2021年上半年溢利增加13.1%至172,300,000港元



香港, 2021年9月28日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）公布截至2021年8月31日止六个月之中期业绩（「2021年上半年」）。



尽管2021年上半年市场整体仍然不确定，但随着集团恢复为AEON信用卡进行市场推广，以及提升大型推广的频率和规模，整体销售额较去年同期增加22.4%。然而，由于销售额增长在第二季度逐步令应收款项增加，导致每月循环信用卡账款及私人贷款账款低于去年同期，收入较去年同期减少10.9%至511,600,000港元。虽然如此，集团凭着不断改进信贷评估，现已建立更优质的资产组合。连同预期经济形势好转和失业率下降，以及集团致力有效地追收欠款以减低逾期客户贷款及应收款项，减值亏损及减值准备大幅减少，使集团除税后溢利增加13.1%至172,300,000港元，每股盈利增加13.1%至41.15港仙。



因应集团财务基础稳健及与股东分享丰硕成果，董事会建议宣派中期股息每股22.0港仙，派息比率为53.5%，符合集团每年派发不少于净溢利的30%作为股息的政策。



未来数月，政府消费券计划将继续刺激消费支出，加上预期香港失业率将维持稳定，将使集团有机会于下半年继续扩展业务。



未来集团将主要集中于推动销售额及应收款项增长，同时尽量控制资产质素的恶化。集团将加强运用数据分析，以加强市场推广及信贷控制活动。在市场推广方面，集团将增加信用卡及私人贷款的大型推广活动，以捕捉任何可能激增的消费。此外，集团将进一步强化其手机应用程式及网上客户服务的功能以及市场推广活动，以加强使用集团网上服务的便利性及好处。



金融科技发展步伐迅速，为加强营运效率及提升其能力以应付市场转变，集团将继续投放大量资源于数码化。除了启动新信用卡和贷款系统项目以及革新集团的手机应用程式及网上客户服务系统外，集团亦将于下半年开始加强数据库，以强化未来活动管理的能力。



在中国内地业务方面，透过集中于指定商户行业拓展业务及有效的信贷评估，集团位于深圳的小额贷款附属公司于第二季度按月录得盈利。该附属公司将集中于其应收款项的增长连同合理的资产质素期望达致全年录得盈利。集团将分配更多资源于提升深圳业务的资讯科技基础设施及在需要时继续调整营运模式，务求为股东创造更高价值。



AEON信贷财务董事总经理深山友晴先生表示：「由於我們持續提升相關科技和分析能力，以及穩健的流動現金狀況及資產負債表，集團有充分的抵禦能力，以應付在下半年度的挑戰，並能夠進一步捕捉新的商機，以帶動業務增長和在充滿競爭的營商環境中保持領先地位。」



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、付款处理服务、保险代理及经纪业务，以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。







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