Monday, 27 September 2021, 19:00 HKT/SGT Share: 国美零售完成发行有关长期租赁协议的代价股份 全力打造城市展厅 扎实稳步推进“家‧生活”战略第二阶段

香港, 2021年9月27日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号:493.HK,“国美零售”或“公司”,及其子公司,统称“集团”)今日公布,因应公司与国美管理早前订立的租赁协议(“协议”)已于2021年9月17日的股东特别大会上获独立股东以投票表决方式通过,公司已于2021年9月27日完成发行有关协议的代价股份以支付协议项下的部分应付租金。



根据协议,国美管理将向公司出租三处位于北京和长沙的物业──包括国美商都、湘江玖号及鹏润大厦(“该等物业”)。该等物业的各自租期自2021年7月1日起,并且于2040年12月31日结束,惟鹏润大厦的部分办公空间受限于现有租赁,租期将自2023年3月1日起开始。公司于整个租期应付的租金总额约为人民币17,865,157,700元(相等于港币21,284,515,041元),当中的人民币17,575,581,950元(相等于港币20,939,515,041元)通过是次公司向国美管理配发及发行的代价股份予以支付。代价股份相当于公司现有已发行股本约41.64%,及经发行代价股份扩大后公司已发行股本约29.40%。



是次完成发行代价股份标志着租赁国美商都、湘江玖号及鹏润大厦的事项正式步入实施阶段,协议为集团全面推进“家‧生活”战略第二阶段提供了强力支撑,并使集团向新的线下零售和服务模式发展迈出重要一步。公司将高效利用该等物业,于全国精选城市北京和长沙建立“城市展厅”,引入创新型零售概念,以城市为单位,与知名品牌合力打造城市全品类体验式展厅,相互赋能,形成场景互联,实现共赢。与此同时,是次租赁协议将为集团带来更大的线下体验空间,能助力集团不断优化消费者的体验式消费,赋予集团更大的灵活度以迎合多元客群的消费新需求,打造出共用、多元、交互、沉浸式的创新商业生态体系。随着租赁协议的落实执行,集团在价值链中的整体地位和力量将得以进一步提升,并为其与战略业务合作伙伴在电子商务和消费产品领域的下一阶段商业合作奠定基础。展望未来,集团将利用新建的“城市展厅”,实现线上线下打通,创造更大协同效应。集团将一方面持续提高数字化运营的深度与广度,另一方面助力零售行业形成从供给创新到消费升级,再到创造消费新增长点的正向循环机制,给用户提供更加多元化的体验和服务,全力构建科技和智慧高度融合的新零售消费平台。







话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network