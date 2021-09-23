Thursday, 23 September 2021, 16:03 HKT/SGT Share: 数坤科技递表港交所 AI医疗影像头部企业拟香港上市

香港, 2021年9月23日 - (亚太商讯) - 如今，医疗数字化已成为医疗行业发展的趋势，而在医疗影像环节中，由于存在工作繁琐重复、医院医生工作负荷大、医疗资源分布不均而导致医学影像分析不准确且效率低等行业痛点，利用数字医生赋能人类医生的AI医学影像已成为该行业最受追捧的解决方式之一，医学影像数据也逐渐成为临床诊断、疾病治疗和健康管理的重要组成部分。



因此，近年来不少独立研发团队组成的医疗AI企业受到资本市场关注，IPO热潮也开始席卷AI医疗影像赛道。9月21日，在治疗领域覆盖范围上排名第一的AI医学影像解决方案供应商—数坤（北京）网络科技股份有限公司正式向港交所递交招股书，开启赴港上市之程。摩根大通、美银证券和中银国际证券为其联席保荐人。



四年连续推出爆款产品 覆盖心脑肺腹骨等关键疾病领域

数坤科技在仅仅成立4年的过程中，就已经凭借其行业领先的研发实力，不断推出具有行业突破性的产品，提供以疾病为中心的、全面的、端到端的AI医学影像平台。其推出的“数字心”、“数字脑”、“数字胸”、“数字腹”、“数字肌骨”等37款数字医生产品，所涉及的治疗领域占医学影像使用场景的80%以上，形成了“数字人体”全场景影像 AI 解决方案，为心脏病、脑卒中、癌症等人类首要危重疾病提供智能诊疗。



2020年以来，AI医学影像领域迎来了密集的发证期。数坤科技凭借其领先的技术，成为全球首家获批冠脉狭窄AI辅助诊断注册证的科技公司，同时也是获证最多的中国AI医学影像公司。其中，公司的数字心冠脉AI产品CoronaryDoc继获得NMPA三类证后，又获得了欧盟MDR CE证书，成为了唯一获得NMPA、CE双证的冠脉AI。同时，数坤科技的肺炎AI产品也获得了欧盟MDR CE证书。



产品安装量及覆盖医院范围全国排名第一 商业价值爆发在即

数坤科技通过用AI技术辅助传统的人工阅片，缩短医生的冠脉诊断时间，减少误诊和漏诊，大幅提升了影像科医生的工作效率。招股书数据显示，数坤科技的数字医生产品获得全国范围内的医院的青睐，已获得中国超过1,200家医院广泛使用，其中包括约80%的百强医院和30%以上的三甲医院，在中国，其产品在医院覆盖范围和安装数量上排名第一。



公司还与中国的多位意见领袖和多家顶尖医院，例如北京友谊医院、四川华西医院、上海瑞金医院等全国排名前200的公立三甲医院展开深度临床合作，改善临床诊断流程，打通影像智能化后的处理、AI疾病诊断、AI报告和打印的全流程，优化了影像医生的工作流程和工作方式，提升了医生的工作效率和质量。



随着AI医疗应用场景变得更加广泛，数坤科技AI产品的积极落地，为公司带来可观的商业价值和业绩增长。根据招股书资料，在2020年以及2021年上半年，数坤科技的收入分别为（人民币，下同）2,477万元和5,262万元，同比增长680%，呈几何式爆发增长，持续领跑AI医疗行业。



在医学影像需求不断增长以及技术的推动下，AI医学影像全球市场正高速发展。根据灼识报告，全球人工智能医学影像解决方案市场预计从2020年的不足10亿美元按指数级增长至2030年的1,665亿美元（约合1万亿元人民币），10年间市场扩容近170倍。AI医学影像的全球渗透率预期将由2020年的约0.2%增至2030年的约33.8%。与此同时，中国医生人数仅以约每年6%的速度增长，远远跟不上市场的增长速度。AI医学影像辅助医生进行诊断，可有效的缓解这一巨大的市场缺口，发展潜力极大。



数坤科技已经凭借着领先的技术和产品在AI医学影像行业建立了先发优势，随着公司在产品定价、构建商业模式方面进行探索和完善，未来公司有望率先构筑技术壁垒和商业壁垒，成为AI医学影像行业的领军企业。









话题 Press release summary



部门 健康与医药, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

