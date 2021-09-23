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|Thursday, 23 September 2021, 08:31 HKT/SGT
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香港, 2021年9月23日 - (亚太商讯) - 信邦(1571.HK)凭借多年的布局和渗透，成功打入新能源势力阵营，尤其与世界最著名的新能源汽车品牌合作紧密，其销售额已经逐步攀升至信邦第七大客户，并有望继续拉动整体销售额快速上升。随着新能源势力快速崛起，信邦紧跟潮流，利用自己多年积累的设计开发经验、一站式服务模型和不断迭代的新技术，成功获取国内多个新能源头部品牌的订单，目前已有多款产品在量产中。
除了新能源品牌客户，信邦也有坚实的传统品牌客户订单作为支撑，并且发力于中高端品牌市场，保持长期稳定的增长和高利率。更值得一提的是，不管新能源和传统品牌的市场抢占激战如何，信邦都同时为双方势力供货，因此也成为新浪潮中的不败受益者。
除了在硬件方面的成功，信邦也在软件方面做出第一步尝试。信邦的合营子公司万信车联与零跑合作的车联网产品已经完成，将搭载零跑C11车型使用，目前该款车型已经进入量产装机阶段，预计在2022年交付使用。万信车联通过打造智能互联产品，实现手机与汽车的无缝连结，打造更加流畅和完美的用户体验，实现用户使用习惯的自动转变。未来，万信车联将继续加大「手机+车载屏幕」的服务能力，携更多手机与汽车厂商在智能软件、语音多场景交互等方面进行合作，促进车联网生态发展。
信邦硬件软件双线发力 装饰件和车联网产品双双打入新能源势力
信邦(1571.HK)凭借多年的布局和渗透，成功打入新能源势力阵营，尤其与世界最著名的新能源汽车品牌合作紧密，其销售额已经逐步攀升至信邦第七大客户，并有望继续拉动整体销售额快速上升。随着新能源势力快速崛起，信邦紧跟潮流，利用自己多年积累的设计开发经验、一站式服务模型和不断迭代的新技术，成功获取国内多个新能源头部品牌的订单，目前已有多款产品在量产中。
除了新能源品牌客户，信邦也有坚实的传统品牌客户订单作为支撑，并且发力于中高端品牌市场，保持长期稳定的增长和高利率。更值得一提的是，不管新能源和传统品牌的市场抢占激战如何，信邦都同时为双方势力供货，因此也成为新浪潮中的不败受益者。
除了在硬件方面的成功，信邦也在软件方面做出第一步尝试。信邦的合营子公司万信车联与零跑合作的车联网产品已经完成，将搭载零跑C11车型使用，目前该款车型已经进入量产装机阶段，预计在2022年交付使用。万信车联通过打造智能互联产品，实现手机与汽车的无缝链接，打造更加流畅和完美的用户体验，实现用户使用习惯的自动转变。未来，万信车联将继续加大「手机+车载屏幕」的服务能力，携更多手机与汽车厂商在智能软件、语音多场景交互等方面进行合作，促进车联网生态发展。
话题 Press release summary
部门 通用汽车
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