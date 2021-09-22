《怒火》电影NFT慈善拍卖 上架仅一周 被热烈抢拍至逾20万港元



香港, 2021年9月21日 - (亚太商讯) - 英皇电影以卖座电影《怒火》Burning Man概念影片铸成香港首个电影NFT。该NFT 于9月16日登录本地NFT买卖平台HKD.com NFT，上架仅一周拍卖价由0.01个以太币（约港元257.4*）屡创新高至8个以太币（约港元205,920*），目前竞拍仍十分活跃。《怒火》为陈木胜导演终极巅峰之作，于内地冲破12亿人民币票房，在香港亦录得2,500万港元票房纪录，为本年度亚洲第一大片。该NFT作品将于9月28日结束拍卖，所得的全数收益将会捐赠予仁济医院慈善基金。

香港首个电影NFT：《怒火》Burning Man概念影片。《怒火》Burning Man概念影片展现一副以火光钢丝棉质感组成的人体图像。

英皇电影香港首个电影NFT：《怒火》Burning Man

《怒火》Burning Man概念影片展现一副以火光钢丝棉质感组成的人体图像。陈木胜导演对此一见钟情，爱不释手，认定此设计概念完满表达出电影精髓。电影海报剧照师曾觅 Quist将此概念图像制成动画版概念影片Burning Man。英皇电影开创香港电影业先河，将此概念影片铸成NFT，并在HKD.com NFT平台上进行慈善拍卖。



NFT数字收藏品热潮席卷全球

NFT为非同质化代币（Non-fungible token），是一种基于区块链生成的数字资产，多应用于数码艺术品领域，简单来说就是数码收藏品代币。不同形式的作品，如电影短片、剧照、画作或音乐等，数字化后放到区块链上便可铸成NFT。创作者可把作品放到NFT买卖平台上进行拍卖和交易。近年NFT趋势席卷全球，NBA、奢侈品牌等都响应热潮，相继推出NFT，由艺术家Beeple所创作的NFT更于本年3月在佳士得拍卖会中录得6千900万美元成交纪录。截至2021年9月，NFT全球拍卖额已经超过35亿美元。是次HKD.com与英皇电影强势连手，不但带领香港NFT发展，同时为本港慈善作出庞大贡献。



香港首个NFT交易平台：HKD.com NFT

HKD.com 透过今次与英皇电影的慈善合作推广秉承 HKD.com 创办人杨凯文先生的理念，推动数字资产予普罗大众认识，带领社会进入全新数字货币的领域。万众期待的NFT交易平台HKD.com NFT已于九月隆重登场，透过HKD.com NFT 交易平台，创作者除了在拍卖NFT时赚取收益，更可在该作品随后的每次交易中赚取利润分成。HKD.com NFT对创作者和收藏家提供公平、专业、可靠、易用的数字艺术品及收藏品买卖平台。



*以2021年9月21日上午10时的以太坊价格计算



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香港数字资产交易所HKD.com一直致力推动香港数字资产生态发展，成立于2019年至今拥有本地注册用户过万人，交易系统不断升级的同时，业务版图亦正急速扩张；涵盖数字货币场内外交易、在线线下交易平台、NFT交易平台、数字货币ATM网络及POS零售系统等服务。



为推广与普及大众对区块链及数字资产的认识，HKD.com于油麻地旗舰店设有数字资产教学区，定期举办不同主题的讲座，分享数字资产相关知识及提升大众网络安全意识。



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