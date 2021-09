Monday, 20 September 2021, 13:01 HKT/SGT Share: 反垄断的新机遇 国美有望成受惠者

香港, 2021年9月20日 - (亚太商讯) - 市场监管趋严,目的是把不公平的市场潜规则去掉,从而为市场带来更公平、公开的共同富贵未来。今年9月9日,工信部组织召开关于互联网专项整治会议,核心议题是禁止互联网大型企业之间的互相屏蔽,形成垄断,把中小企业的生存空间大幅收窄,甚至将之赶绝。



中小企业的发展是推动市场向前发展的动力,若扼杀其存在的空间,最终反成为社会健康发展的拌脚石。从中央近期措施中,可以看到对一些行业的可持续健康发展作出政策性的支持。特别是对不断发展的新零售生态,致力创造出更开放及公平的环境。



当然,这些措施将会对现有的头部企业带来负面影响,因为未来它们都要面临重大的挑战。但对于腰部企业来说,却是难得的机遇,随着过去的垄断屏障消失,相信未来在流量成本上将有望大大减少,营运效益得以提升,亦有望加速盈利能力的扩大。



在这个电商腰部领域中,国美(493)是首选。因为公司具有三大优势,强大供应链及物流资源、线上线下双平台,以及巨大的「家‧生活」赛道。



众所周知,2021年被业界视为「元宇宙」的元年,零售业通过线下与在线的融通、虚拟与现实的混同、物质与精神的交融,正在持续重塑零售业态与生态。而近年持续向在线线下双平台深化转型,走在万亿「家‧生活」赛道上的国美,其核心竞争力已沉淀累积多年,在完成在线基建的建设、线下网格化社群布局后,综合实力已远胜往日,这可以从「真快乐」APP于今年初上线以来,创造出巨大的GMV增长中可见端倪。



今年上半年,国美整体销售收入达260.4亿元(人民币,下同),同比上升37%;综合毛利达37.1亿元,同比上升67%;综合毛利率稳步回升,同比上升2.7个百分点至14.3%。与此同时,国美在线线下会员已达到2.28亿,其中网上「真快乐」平台购买人数同比大升约10倍,购买商品总数及订单数同比大升约4倍,活跃用户数量呈近3倍同比增长。



虽然整体流量与行业头部企业仍有一定的差距,但高速增长的幅度却远胜同业平均水平。此说明了拥有强大供应链及物流配送资源的国美,早已拥有实力挑战第一梯队,现在公平公正公开的反垄断原则下,门户打开了,流量营运效应有望加速提升,未来前景绝对可看高一线。



事实上,在互联网和数字技术广泛应用之前,实体零售经历了百货业态和连锁业态的两次大升级,供应链从经销走向直采,从地方性零售扩展到全国零售网络。在品牌连锁的新模式下,零售场景和服务实现了统一和标准化,商品丰富度显著提升,价格也更加透明、更加亲民,流通渠道覆盖的广度和服务的深度都得到了拓宽和提升,一大批「中国制造」的家电品牌、消费品牌也在这一过程中迅速的崛起。而国美亦在此历练中成长,并建立其强大的供应链资源和庞大的全国门店网络。



因为有此透明公开的营运基础,国美将可通过更广泛的多方合作,形成更大的竞争优势,并革新现有新零售生态,走向更公平开放的未来。同时,凭借在线线下的互相赋能,亦有望打开新局面,特别是在城市展厅的扩张策略上,可为新零售的营销模式带来更精准的流量引导,从而进一步降低营运成本,加强盈利能力。



