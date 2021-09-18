“互联互通”新政出台 “真快乐”共享共建战略快人一步

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|Friday, 17 September 2021, 18:23 HKT/SGT
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香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - 从2021年9月9日工信部组织召开关于互联网专项整治会议，到17日各大平台开放外链，短短不到10天的时间，互联网约定俗成的“圈地”流量规则就被打破，“互联互通”，成为近日互联网行业乃至社会的舆论焦点。
无独有偶，早在2020年，中央经济工作会议就多次强调要“强化反垄断和防止资本无序扩张”。而“互联互通”与反垄断，实为一脉相承，可以说是反垄断体系下的一个子集，“互联互通”的本质，是反流量垄断。
这一态势下，让业界人士最为关心的是，当零售业的流量篱笆被推到后，谁是最大的赢家？由于政策正在落地，结果未可知，但可以肯定的是，真正受益的必将是那些大厂之外的中腰部企业、新兴挑战者，以及大量小微、个人商户。
毕竟，对于政策制定者而言，格局的打破最期待的是格局外的主体受益，只有旧“格局”消失，市场上所有主体才能重新开始站在统一起跑线上，市场才能重新拥有全新活力。
那么，谁是能为互联网带来新兴血液的互联网挑战者呢？2021年刚出世的“真快乐”算得上一个种子选手。此外，肯定也包括长期在大厂“治下”内卷化生存的小微、个人商户等。
为什么这样说？
首先，占据着得天独厚的流量优势的大厂，其从始至终的发力点都在流量的收割上。但当互联互通打破了流量垄断，电商大厂依靠流量而开展的一些玩法如流量直通车势必要终止，流量会被持续分割到其他中腰部企业、新兴挑战者，以及大量小微、个人商户。
其次，随着开放的脚步加快，圈地造林的玩法被冲击，互联网商业将出现一个个流量“白洞”，将圈内的流量不断吐出来，不管是中腰部玩家还是新兴挑战者，甚至是小微、个人商家都可以在合理的规则范围内去应用这些流量。
比如说电商零售的中腰部玩家“真快乐”，从硬件上来说，“真快乐”搭建的平台不输电商大厂，它已经打造了“线上、线下、供应链、物流、大数据/云、共享共建”六大平台，搭建起覆盖全场景、配套全服务的集约型零售新基建。同时，基于“共享共建”理念，“真快乐”以公平规则向所有平台和商业伙伴互联互通、开放赋能，助力商业伙伴降本增效，帮助厂商打造自主可控的经销主场。
同时，“真快乐”也持续在场景、供给、服务、营销四个方面深化数字化，借助科技力量让场景无缝融通、供给智慧精准、服务更有温度、营销回归人本。
这些，都为“真快乐”在这场互联互通新政环境下提供了良好的基础。由此可见，在互联网“圈地”规则被打破之后，以“真快乐”为代表的新兴电商平台恐成最大赢家。
话题 Press release summary
部门 消费者
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