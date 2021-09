Friday, 17 September 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Colt Colt致力于2030年前在全球实现净零排放 Colt 集团获得科学基础减碳目标倡仪(SBTi)认证,已制定全面性科学减排目标,以实现净零排放

香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - Colt集团,连同旗下Colt Technology Services及Colt Data Centre Services(Colt DCS),今日宣布其所有运营业务将致力于2030年前实现全球净零碳。作为科技业领域关键的企业,集团通过开发崭新及现有技术,展现加速迈向零碳经济过程的决心。



Colt已制定了全面性、以科学为基础的减排目标,并通过科学基础减碳目标倡仪(SBTi)的审核。预计到2030年前,集团将在范畴1(Scope 1)及范畴2(Scope 2)减少46%的排放,同时会与供应商密切合作,以大幅降低供应链在范畴3(Scope 3)的排放量,追求于2030年前将全球暖化限制在远低于2°C的情境。此举乃基于深值于本集团的可持续发展战略,亦是集团的企业DNA与未来业务战略的核心。



「作为一家企业,我们积极促进科技业的变迁,并了解其急迫性而为减排承诺完全的责任。对于能够立下此里程碑,并致力于科学基础目标,让人感到振奋。」Colt Technology Services首席执行官Keri Gilder表示:「Colt有明确的目标基准:我们旨在成为可持续发展领域的市场领导者,不仅减少我们的排放量,同时协助客户实践他们的可持续发展过程。」



Colt集团设定了广泛的目标,包括中期目标,用以表明企业信誉以及立即可执行的承诺。参阅目标如下:

- 于2023年前,在全球所有的站点使用75%再生电源

- 于2025年前,93%的供应链排放符合升温控制在1.5°C以内的科学基础减碳目标(SBT)

- 于2025年前,38%的公司车辆使用电动车,于2030年时要达到75%

- 于2030年前100%改用可再生天然气



Colt的气候战略于内部将专注从运营到服务层面的减碳,这意味着根据科学需要,在气候影响并减少碳排放上,衡量并披露集团的表现。任何本集团无法减少的排放,则将提供资金,通过高诚信的碳移除加以抵销。



「我们的业务对地球带来实质的影响。而我很高兴在此宣布, Colt DCS的所有运营都已开展在2030年前实现全球净零排放的过程。」Colt Data Centre Services首席执行官Niclas Sanfridsson进一步表示:「这只是开端,我们的可持续发展战略将继续确保我们成为世界最大的超大规模数据中心客户的首选合作伙伴。对于在未来十年采取展现决心的行动,以实现《巴黎协定》和全球目标,从而应对过去20年来最大的行业挑战上,我们已准备妥当,而我对此感到信心十足。」



「对我们来说,气候行动将创造长远价值,同时精准、可靠地减少排放。唯有如此,我们才能帮助实现全球减碳,以避免气候变化所造成的灾难性影响。」



关于Colt

Colt 致力于通过连线的力量来改变世界运作的方式,这一直是公司致力促进客户成功的DNA。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心逾900间数据中心、逾29,000栋网内建筑。



Colt了解今日连线要求的最新变化,並提供敏捷、按需且安全的高宽带网路及语音解决方案,确保企业蓬勃发展。旗下客户遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网路(SDN) 与网路功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。作为私营公司,Colt乃是业内财务最稳健的企业之一,能够将客户需要置于业务核心。更多的信息,请浏览:https://colt.net.



媒体联络人

Henry Chow / Sharon Teng

Think Alliance Group for Colt

电话:+852 3481 1161 / +886 2 8758 2769

电邮:colt@think-alliance.com



关于Colt Data Centre Services(Colt DCS)

Colt Data Centre Services为欧洲及亚太地区的客户,在超大规模数据中心及混合云解决方案的设计、建构、交付及运营管理方面,提供真正的服务及运营卓越性。



我们在18个城市运营26个最先进的电信中心机房数据中心方面,拥有逾25年经验,提供24/7全天候的安全保障并提供当地语言支援。



我们的连线及托管解决方案让客户具有自由度,能有效为其业务增长进行规划,因为他们了解使用我们的数据中心战略让其为明日的需求做好准备。更多关于Colt DCS的信息,请浏览www.coltdatacentres.net



媒体联络人:

Adeela Mahmood

Adeela.mahmood@colt.net



