Wednesday, 15 September 2021, 14:37 HKT/SGT Share:

来源 Hua Medicine 华领医药与国药控股签署供应链战略合作协议 加速商业化布局

中国，上海, 2021年9月15日 - (亚太商讯) - 2021年9月13日，华领医药技术（上海）有限公司(「华领医药」,香港联交所股份代号：2552）与国药控股股份有限公司（「国药控股」，香港联交所股份代号：1099）签署供应链战略合作协议，将在物流仓储、供应链管理和渠道信息化等方面展开深入合作，共同推进华领医药全球首创新药葡萄糖激酶激活剂多格列艾汀（dorzagliatin）在中国获批上市后的商业化进程。华领医药创始人、CEO陈力博士，营销战略和市场部副总裁徐文洁女士，国药控股总裁刘勇先生，副总裁周旭东等出席了签约仪式。

华领医药与国药控股签署供应链战略合作协议

本次与国药控股的战略合作是华领医药加速商业化布局，推动多格列艾汀上市进程的重要举措。双方将藉助华领医药在医药创新能力方面和国药控股在渠道网络、供应链体系和物流资源等方面的优势，增强多格列艾汀上市后的产品可及性，包括提升患者用药服务能力和扩展渠道市场覆盖范围，更加广泛地造福中国患者，推进糖尿病精准治疗和全生命周期管理，同时全面服务「健康中国2030」战略。根据协议，国药控股将利用其覆盖全国的渠道网络和供应链资源等优势，为华领提供专业化的医药物流服务；华领医药将依托国药控股的全国药品分销网络，在供应链管理等方面展开深入合作；在此基础上，双方还将在渠道信息化等方面，拓展进一步深度合作的可能性。



去年以来，华领医药在商业化方面好消息频传。2020年8月，华领医药与全球医药巨头、中国糖尿病治疗领域领导者拜耳在中国就多格列艾汀的商业化达成战略合作协议；9月，获得由上海市药品监督管理局颁发的多格列艾汀《药品生产许可证》，完成商业化生产准备的核心工作；12月，与九洲药业旗下瑞博制药达成商业化生产供应协议；2021年3月，华领医药向国家药品监督管理局递交了多格列艾汀用于治疗2型糖尿病的新药上市申请,并于4月获得受理。此外，华领还将在上海临港新片区设立生产基地，以确保多格列艾汀充足的商业供应。



国药控股是中国领先的药品和医疗保健产品分销商及供应链服务商，在医药批发和零售市场均处于领先地位。国药控股拥有超过1000家分公司和子公司，遍布全国31个省388个地级市的分销网络，国药控股还拥有专业的营销团队和服务，实现了全国城乡医药物流的全覆盖。



华领医药创始人、CEO陈力博士表示：「我们很高兴与国药控股成为战略合作伙伴，这在华领医药的商业化布局中具有重要意义。目前，中国2型糖尿病患者数量已达到1.2亿，糖尿病治疗成为影响国民健康的重大医疗卫生挑战。过去10年，华领医药以治愈糖尿病为目标，将『修复传感，重塑稳态，从源头上治疗糖尿病』的科学理念转化成为2型糖尿病治疗的突破性药物。我们非常期待与国药控股这样全球领先的医药分销企业密切合作，在物流和经销等环节形成强大的辐射能力，将多格列艾汀这款全球首创新药尽快带给中国患者。」



国药控股总裁刘勇先生表示：「很高兴共同见证国药控股与华领医药战略合作签约，这标志着双方翻开合作新篇章。国药控股始终秉承『关爱生命、呵护健康』的企业理念，近年来不断创新转型，打造智慧医药供应链服务新生态，提升供应链效率。国药控股作为中国药械、医疗保健产品龙头分销商、零售商及领先的供应链服务提供商，与华领医药合作潜力巨大。」



关于多格列艾汀

多格列艾汀(dorzagliatin)是一款在研的全球首创双作用的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的血糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病发展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷，多格列艾汀具有恢复2型糖尿病患者受损的胰岛素和GLP-1分泌的潜力，有望作为该疾病源头治疗的基石药物。目前，公司已经完成多格列艾汀单药治疗和与二甲双胍联合用药的两项III期注册临床研究，以及与DPP-4抑制剂西格列汀和SGLT-2抑制剂恩格列净的联合用药机制协同性研究。公司已获得由上海市药品监督管理局颁发的多格列艾汀《药品生产许可证》，并已获得国家药品监督管理局的新药上市申请受理，以早日实现多格列艾汀的「全球首创，中国首发」，造福广大糖尿病患者。



关于华领

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到NDA阶段。目前，公司已经在中国完成两项多格列艾汀III期注册临床研究。公司已启动药品全生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。



关于国药控股

国药控股成立于2003年1月，2009年9月在香港上市（01099.HK），是国务院国资委直接管理的唯一以生命健康为主业的中央医药健康产业集团——中国医药集团有限公司核心企业，旗下拥有国药股份、国药一致两家A股上市公司，以及其他千余家子公司。药品、医疗器械分销及配送网络覆盖全国31个省（区、市），形成药品分销、零售诊疗、医疗器械、物流冷链、医疗机构综合服务、化学试剂、医药电商、金融服务、健康管理等多元业态协同发展的一体化产业生态链，是中国药械、医疗保健产品龙头分销商、零售商及领先的供应链服务提供商。 2021年位列《财富》中国500强第22位、中国品牌价值500强医药行业第1位。



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