Tuesday, 14 September 2021, 10:50 HKT/SGT Share:

来源 Cipia Cipia 2021年上半年营收同比增长197% Cipia同时宣布其领先的驾驶员监控系统再获2笔订单

北京, 2021年9月14日 - (亚太商讯) - 车载人工智能计算机视觉解决方案供应商Cipia宣布其2021年上半年营收较2020年同期增长197%，增长迅速。



2021年Cipia增长势头强劲，仅在上半年，其营收就增加了两倍，达到近260万美元。



此外，Cipia还宣布其领先的驾驶员监控系统（DMS）DriverSense再度获得2笔订单。新订单的获得要得益于Cipia在全球DMS市场中所取得的成就，以及在过去一整年中保持的增长势头。截至目前，Cipia共获得了19笔订单。



Cipia首席执行官David Tolub表示：“随着更多国家意识到驾驶过程中驾驶员分心的危险，全球市场对DMS的需求也在不断增长。我们的DriverSense DMS和Cipia-FS10车队设备将提供高质量的驾驶员监控解决方案，以满足整车厂和车队不断增长的基于最新技术的安全功能的需求。”



Cipia的专利计算机视觉和人工智能算法可以使其DriverSense DMS实时监控驾驶员的视觉特征，检测驾驶员是否在驾驶中分心或疲劳。通过搭载DriverSense，整车厂可以为客户提供更为安全的汽车，及时发出警报，避免潜在事故的发生。



关于Cipia

Cipia是一家领先的智能感知解决方案企业。Cipia使用尖端的计算机视觉和人工智能科技带来更安全优质的驾驶体验。公司专注于车内环境，提供DriverSense驾驶员监控系统，CabinSense车内空间监测系统，以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发，Cipia拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界，以实现更优质和更安全的驾驶体验。







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