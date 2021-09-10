中基长寿科学与Vivo Miracle订立销售代理合约



香港, 2021年9月10日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司（「中基长寿科学」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）宣布，旗下之全资附属公司浤烽发展有限公司（「浤烽」）与Vivo Miracle Biotechnology Limited（「Vivo Miracle」）订立销售代理合约，授权Vivo Miracle作为集团长寿科学相关产品及服务的新加坡代理商及销售商，合约初步为期三年。



Vivo Miracle为香港注册成立的先进生物科技公司，主要从事先进医疗检测、技术应用、生物制品及健康营养补充剂的咨询及销售服务。Vivo Miracle的重点市场位于为新加坡及亚洲地区，其于新加坡合作的医疗机构逾十间，为客户提供高端先进的医疗服务。



根据销售协议，集团授权Vivo Miracle代理及销售其长寿生物制品及长寿科学服务，包括ZJ1 VC缓释片、NMN系列产品、体检项目、世界生命科学健康会会籍销售服务。Vivo Miracle的新加坡地区独家代理权为期一年，其之代理销售业绩首年须达到2千万港元；而在签约之日起三年内，Vivo Miracle的业绩达标，代理资格自动延长三年。集团日后亦会优先考虑授权Vivo Miracle担任其新推出之产品及服务的代理商。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「我们很高兴Vivo Miracle成为我们旗下产品及服务之新加坡代理商及销售商。凭借Vivo Miracle在新加坡医疗保健领域的网络以及其多年的销售服务经验，集团产品及服务可望覆盖至新加坡及更多地方，让我们乘风启航进军大中华地区。是次合作亦有助进一步完善集团在全球长寿科学领域的布局，提升我们在行业的领先地位，长远可望为集团带来稳定持续的收入。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询，以及物业投资业务。集团是世界领先的长寿科学生态系统平台，致力于人类健康长寿事业。通过五大分部营运，长寿科学研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技术平台、CAR-T技术平台、MSC技术平台、长寿生物制品技术平台等进行研发；长寿医学检测分部提供人体健康数据和长寿状况评估；长寿生物制品分部包括NMN、VC缓释片等长寿生物制品的生产及销售；长寿管理分部提供人体健康长寿的科学解决方案；会员分部提供世界长寿科学健康会的建设营运和长寿云建设营运。



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