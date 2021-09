安乐工程培训中心于香港正式启用

香港, 2021年9月7日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)欣然宣布安乐工程培训中心(「培训中心」)正式启用。占地逾3,500呎的培训中心,不仅为员工提供一个专门的培训空间,更引入创新科技包括物联网(IoT)及虚拟实境(VR)以提升教学效率。同事可透过多元化的培训计划,提升其专业知识及职业发展所需的技能,并在设备完善的培训中心熟习各种机电工程设施的操作和维修保养,冀能为集团及工程界培育更多优秀人才。

安乐工程培训中心正式启用,为员工提供一个专门的培训场地。

培训中心亦设有体验专区,展示集团在四大业务上应用或自行研发的创新技术。

培训中心设有课室、图书阁及多用途会议室,为同事提供舒适而周全的环境以接受培训。

培训中心特设时间廊,让同事回顾集团发展的里程碑,增加对集团的认识和归属感。

贯彻集团追求创新的理念,培训中心引入一系列的先进科技,当中包括将VR技术应用于培训课程中,可谓创香港机电工程界之先河。透过虚拟实境平台,提高培训的质素及灵活性,让同事更容易掌握当中技巧,工作时更得心应手。同时,培训中心亦设有体验专区,展示集团在四大业务领域所应用或自行研发的创新技术,包括IoT,建筑信息模拟(BIM)和机电装备合成法(MiMEP)3D打印模型、智能安全帽、人工智能驱动平台及先进的升降机缓冲器和限速器,让同事能透过互动形式,更加了解集团的服务及竞争优势。



尽管去年疫情肆虐,集团仍透过网上形式为同事持续提供培训的机会,全方位培育安乐工程之人才。培训中心启用后,同事在培训上的选择将更多元化,令他们能够更充分了解课程内容。而去年推出的集团网上资源及培训平台-ATALent,正好与培训中心相辅相成。ATALent提供最新的培训与发展信息,以及不同培训课程的录像,让同事不论在在线线下,都能随时随地重温课程及索取最新课程资料,培养终生学习的企业文化。



培训中心作为安乐工程二千五百多名同事之间的学习平台,在设计上亦顾及同事的需要,包括把集团的核心价值及营运方针融入室内设计之中,另设有图书阁及多用途会议室等,藉此加强同事之间的联系。培训中心的入口处更特设时间廊,旨在与同事分享集团发展的里程碑,提升同事对集团的认识和归属感。



安乐工程一直秉持「以人为本」的宗旨,致力协助同事全人发展。现时,集团已发展12个内部培训系列,涵盖ATAL Familiarisation、管理层分享、专业技术、质安环、BIM、项目管理、合约管理、软技能、信息科技与企业资源规划(ERP)及其他企业职能系列等。同时,集团会因应同事的职涯阶段,提供相关的课程以切合所需。



安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「专业人才向来都是集团以至业界最重要的资产,故此集团一直致力培训人才,为我们的同事提供大量的培训及实习机会。今天安乐工程培训中心的正式启用,为集团在人才培育的旅程奠定重要的基石。未来,我们将继续秉承新科技、新市场及新业务模式的增长策略,致力研发及引入更多创新科技,不仅运用于业务发展上,更投放资源在人才培训方面,以推动集团和业界的长远发展。」



过去一年,集团的总培训时数超过30,000小时。随着培训中心的成立,集团未来将会以人均每年15小时的培训时数为目标,培育更多具专业技能的工程专才,加速集团和业界的可持续发展。



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供货商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。







话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network