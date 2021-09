日本大和证券将津上机床（中国）(1651.HK)母公司之评级上调至「优于大市」

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - 日本大和证券近日发出研究报告,将中国最大的外资数控高精密机床制造商 津上精密机床(中国)有限公司(「津上机床(中国)」,或「公司」,股份代号:1651)母公司之评级上调至「优于大市」,主要是看好津上机床(中国)在中国强大的业务基础及7月份的订单高于预期。



于研报内,日本大和证券提到津上机床(中国)在中国安徽省的新工厂于2021年3月投产,使总产能增加逾15%,有助满足中国不断增长的需求,使其有能力为客户按时供应所需产品。公司于中小型自动车床市场上占有很高的份额(估计60-70%)。凭借其强大的形象,津上机床(中国)与当地很多供货商建立了密切关系,能确保有所需的零件、物料和劳动力以维持业务活动。目前,行业面对的采购困难并未对公司的生产带来重大影响。有见7月的订单高于预期,日本大和证券上调了津上机床(中国)母公司的收入预测, 21 财年的预测收入和营业利润分别为 1,005 亿日元(70.84亿港元)和 205 亿日元(14.45亿港元); 22 财年为1,070 亿日元(75.42 亿港元)和218 亿日元(15.37 亿港元),并认为订单将保持在高水平。于母公司日本津上2022财年第一季度业绩报告中显示,津上机床(中国)占母公司约70%的收入。



津上机床(中国)自成立以来,一直致力于现代化「工业母机」机床的研发、生产和销售。现有产品为精密自动车床、精密刀塔车床、精密加工中心、精密磨床等各类高端精密数控机床。产品广泛应用在汽车零部件、智能手机和 5G 通讯设施、自动化、医疗器械和工程机械等行业。公司是津上集团在海外的最大的生产基地,产品除在中国大陆销售外,还出口日本、南韩、台湾、欧美等市场。



有关津上精密机床(中国)有限公司

集团为中国历史悠久的外资数控高精密机床制造商,主要从事一系列TSUGAMI品牌数控高精密机床的制造及销售,于2017年9月25日成功于香港联合交易所有限公司主板上市。其数控高精密机床可大致划分为四大产品类别,即精密车床、精密加工中心、精密磨床及精密滚丝机。集团为其客户提供按照标准化设计及规格制造的数控高精密机床,亦可提供机床解决方案,并就数控高精密机床作出各种规格及/或订制。根据弗若斯特沙利文资料,于2017年,集团以收入计在中国数控高精密机床行业位居第三,为中国最大的外资数控高精密机床制造商,在中国精密自动车床市场位居第一,所占市场份额约为49.8%。









话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network