再添佳绩！荣获全国一等奖

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - “未来设计师”全国高校数字艺术设计大赛(NCDA)由工业和信息化部人才交流中心主办,未来设计师云与NACG数字艺术人才培养工程办公室承办,为艺术设计领域的高水平知名赛事,是大学生积极参与、具有广泛影响力的专业赛事之一,是大学生参与设计创新活动的重要平台。



第九届全国高校数字艺术设计大赛全国赛结果出炉,我校艺术设计学院获得重大比赛突破,学院参赛作品《心若向阳》(数字影像与视频设计)在全国总决赛中获得本科组一等奖 。



教育

