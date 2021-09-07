江西应用科技学院在全国高校数字艺术设计大赛中荣获一等奖



香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - 近日，由工业和信息化部人才交流中心主办的第九届全国高校数字艺术设计大赛全国总决赛结果出炉，江西应用科技学院刘长万、伍雪老师指导，邵嘉伟、 邹文锋、 姚茗瀚 、赖慧娴、 陈炜五位同学创作的参赛作品《心若向阳》（数字影像与视频设计）在全国总决赛中获本科组一等奖。



据悉，全国高校数字艺术设计大赛（未来设计师NCDA大赛）为艺术设计领域的高水平知名赛事，是大学生积极参与、具有广泛影响力的专业赛事之一，为大学生参与设计创新活动的重要平台。大赛秉承“设计为人民服务，培养未来设计师”的理念，坚持艺术与技术并重、学术与公益并重，引导大学生将专业知识服务于社会，提升大学生的设计创新与实践能力，拓展国际视野及团队协作精神，成为未来的主力设计师。大赛每年举办一届，已连续举办九届，参赛对象为在校师生，“学生组”及“教师组”均为中国高等教育学会发布的《全国普通高校学科竞赛排行榜》竞赛项目，绝大多数双一流大学及知名设计院校参赛，阵容强、层次高、区域广、梯队全。



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