江西省首家用友新道数字财经产业学院落户江西应用科技学院

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - 用友集团副总裁崔淳、新道科技股份有限公司华东区总经理丁立波、校企合作总监王万德、江西区副总经理王文江。辰林教育集团董事局主席、江西应用科技学院董事长黄玉林,校长黄士安,常务副校长干甜出席签约仪式,学院、产教融合中心等相关负责人参加签约仪式。签约仪式由干甜主持。



用友副总裁崔淳在会上表示,与学校共建的“用友新道数字财经产业学院”是江西省用友冠名的第一家产业学院。用友对此次合作高度重视,希望通过数字财经产业学院建设,搭建校企协同创新平台,全面深化产教融合,为学院实现人才培养社会化衔接提供强大助力。相信通过这种深度融合的校企合作模式能够创新人才培养模式,提升师资队伍建设水平,推动学院专业及课程设置与产业紧密结合,探索产教融合校企“双元”育人,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,进一步提升学院专业质量和育人水平。用友将向学校提供各类智慧云服务、著作级的行业真实案例、产业与行业的专家资源,校企共同努力把用友新道数字财经产业学院建设成为学校乃至全省、全国的新高地。



黄玉林在会上向与会嘉宾介绍了学校发展历程,同时他强调作为一所应用型人才培养高校,学生的培养质量和就业质量是检验学校办学成功与否的重要标准,能够携手行业龙头企业用友共同办学,依托用友深厚的产业资源以及新道科技十年的教育服务经验,相信在人才培养、师资赋能、科研课题、社会服务等多方面都能结出硕果。这对学校、对全体师生而言都是一件大事,一大幸事!学校有信心能将首家用友新道数字财经学院打造成特色鲜明、与产业联系紧密的优质产业学院。



黄士安在会上致欢迎辞,他首先对用友崔淳副总裁一行出席签约仪式表示感谢。他希望,通过校企共建用友新道数位财经产业学院继续深化课程改革、强化产业基地建设、课程体系建设、教材与教学资源建设、师资队伍建设,校企联合共同培养出更多高素质的应用型、复合型和创新型的会计人才。



仪式上,常务副校长干甜和新道科技股份有限公司华东区总经理丁立波作为校企双方代表签定了共建用友新道数字财经产业学院协议。



据悉,校企共建的用友新道数字财经产业学院将以“产教融合,培养高质量财经数智化人才”为定位,凭借先进的实践育人理念,依托用友集团超650万企业客户最新应用实践,通过新道教育云平台,打造财经数智化人才培养体系。传统的以交易业务处理为主的核算财务正在向以共享财务、业务财务和战略财务管理为主的价值型财务转型。数字财经产业学院建设正是学校深化产教融合构建面向企业财务转型发展的有力抓手。依托数字财经产业学院建设,校企联合培养”云财务管理会计师“,学生将学习到当前财经领域最前沿的技术和课程,如财务大数据、RPA机器人、财务共享服务、财务数智化等。为社会培养在当前数字经济时代背景下的优秀财经人才。



