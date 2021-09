科轩动力荣获一带一路环保领先嘉许奖2020

香港, 2021年9月1日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)荣获由香港工业总会主办、中国银行(香港)赞助的中银香港企业环保领先大奖(「奖项」)颁发的一带一路环保领先嘉许奖2020。

科轩动力主席张韧先生(左二)代表公司附属公司中国动力新能源科技有限公司及重庆穗通新能源汽车制造有限公司领取一带一路环保领先嘉许奖2020

大会奖项旨在表扬在香港和泛珠三角地区积极运用环保意识及推动环保减排的制造和服务企业,而一带一路环保领先嘉许奖则专门表彰在可持续发展和绿色倡议方面取得突出表现、为一带一路沿线国家或地区创造积极环境影响方面作出重大贡献的企业。



科轩动力主席张韧先生表示代表公司附属公司中国动力新能源科技有限公司和重庆穗通新能源汽车制造有限公司接受一带一路环保领先嘉许奖。张先生表示:「作为香港唯一的新能源汽车设计、制造及销售企业,我们很荣幸获得此项殊荣,并为推动一带一路绿色倡议而感到自豪。我们相信清洁能源就是未来,也是下一代社会、经济和环境可持续发展的关键。」



过去一年,公司在一带一路地区大力推动环保工作,包括与新能源汽车及综合技术解决方案提供商GET Worldwide, Inc. 合作,长期向其供应COMET电动巴士,用作菲律宾的环保公共交通工具。



此款电动巴士配备可快充的锂离子电池、全套空调系统设施及专为残疾人和长者设计的可伸缩斜板等,亦装有先进的云端软件,可侦测潜在维修问题,大幅度提高电动巴士的安全性和性能表现,为大众提供有效、可靠和舒适的客运服务。COMET 巴士将取代部份吉普尼(jeepneys,菲律宾最受欢迎的交通工具,但造成严重的城市空气污染),不仅可以改善该国的空气质量,还可以改善人们的生活。



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



