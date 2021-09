Wednesday, 1 September 2021, 14:41 HKT/SGT Share: 联想控股(3396.HK)归母净利飙6.36倍至46.91亿元 资本运作持续落地 基金平台募投管退延续佳绩

香港, 2021年9月1日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,2021年上半年,是增长态势中暗藏不确定性、波动中又存在着许多机会的时期。这半年,全球经济在波动中延续复苏势头,全球制造业PMI均值为56.5%,较2020年下半年上升3.1个百分点,生产端逐渐接近恢复至疫情前水平;全球金融市场流动性整体充裕,市场利率保持低位,促进了全球资本市场不同程度的增长,美股三大指数上涨超过12%,香港恒生指数上涨也超过5%,A股整体上涨,总市值达86.2万亿元(人民币,下同)。



市场上从来不缺机会,缺少的是敏锐洞察、及时把握以及长期发展的坚持,联想控股作为中国领先的产业投资运营公司,重点聚焦实体经济和科技创新领域,报告期内,如CEO李蓬所称:「联想控股通过有效的管控和增值服务,巩固夯实业务运营基本盘,支柱资产稳健发展,竞争优势得以提升;同时,公司调整业务战略,抓住中国经济高质量发展机遇,积极推进科技领域布局,实现了良好的业绩增长,各项业务优化举措也在稳步推进。此外,公司旗下基金延续出色表现,多家被投企业上市及各项募投管退工作全面有序落实。」上半年,联想控股收入连续第9个报告期实现增长,同比上升24%至2,285.65亿元,归母净利创历史同期最佳,飙升6.36倍至46.91亿元。



资本运作助企业快速成长 储备项目上市进程有序推进

报告期内,公司先进制造与专业服务板块的东航物流于6月9日登陆上交所,对联想控股的资产规模、利润贡献,以及价值增长带来不小帮助。它是内地首批、民航首家混改试点企业,谈及联想控股在哪些方面为东航物流带来价值贡献时,公司表示:「作为第二大股东,我们在机制与理念改革、业务协同以及职能赋能方面均带来价值提升。」报告期内,东航物流根据市场需求变化,通过增加运力投入、拓展运力合作渠道、推进「港到港」产品体系建设、加大客户开发力度和改善服务体验等措施,提升经营表现,业绩同比保持增长。



正奇控股的「投贷联动」模式已推进多年,近年也一直有案例上市不断引发市场关注,如去年登陆港股的圣湘生物,一时风头无两。今年上半年,正奇控股进一步聚焦战略新兴产业及生态链,2家被投企业科美诊断和工大高科成功IPO,后者还被称为国内工业铁路信号控制与智能调度第一股。受此带动,正奇控股于报告期内净利润大增43%至3.06亿元。值得注意的是,正奇表示旗下还有多家投资企业的上市申请已获受理或准备提交,看来公司未来发展续航力仍较为充足。



除此之外,联想控股农业与食品板块内中国最大的水果全产业链公司鑫荣懋一直有序推进其上市进程,业绩公告还显示,金融服务板块的汉口银行也正在推进IPO准备工作。近年来不难看出,虽然外部环境持续复杂多变,联想控股战略投资板块各被投企业的分拆上市工作始终保持着稳健节奏,前有专注于先进高分子材料及特种精细材料的高新技术企业联泓新科,在其IPO之后,迎来了公司市值的快速增长;后有刚刚提到的东航物流,以及陆续接力的鑫荣懋、汉口银行等等。作为产业投资运营公司的联想控股,其专业的投资能力、产业运营的经验积累以及长期深耕的耐力可见一斑。



聚焦科创企业积累布局 三支基金贡献超20亿现金回流

今年国务院《政府工作报告》提出,「坚持创新在我国建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。」当前,国际关系和外部环境不确定性加剧,中国构建新发展格局需要推动科技创新,作为高质量发展的动力源。联想控股及旗下三支基金长期以来在高新技术领域积累投资布局,如前沿技术、智能制造、生物医药、医疗健康、绿色低碳等,既是近几年是资本市场关注的热点行业,也符合国家战略鼓励产业发展的方向,并迎合了全球降低碳排放的环保潮流。



联想控股战略投资对科技领域的布局非一日之功,打造了许多经典案例。IT板块的联想集团作为高科技成果产业化的成功代表,持续通过深化数字化、智能化转型,更好地为客户提供创新的产品、解决方案和服务,实现盈利能力的长期可持续增长;从中科院大连化物所的自主知识产权甲醇制烯烃技术出发,联想控股将联泓新科打造成细分领域的龙头并成功登陆资本市场;上半年联想控股进一步增持芯片设计开发领先企业富瀚微,作为其第一大股东,联控将充分利用自身的产业资源和相关投资布局,与团队更深入合作,推动富瀚微长期发展。



与此同时,报告期内,联想控股三支基金平台亦延续出色表现,11家被投企业完成上市,另至少11家企业正在推进IPO,募投管退工作全面有序开展,全部或部分退出项目超过60个,为联想控股贡献了超过20亿的现金回流,归母净利润大升超过8成至25.58亿元。



具体来看,投出乐逗游戏、旷世科技face++、开拓药业等知名企业的天使投资机构联想之星在2021年上半年继续投资境内外项目超过20个,在管项目有近50个发生下轮融资,有15个项目实现退出。中国领先的私募股权投资公司君联资本上半年累计完成20项新项目投资,全部或部分退出项目33个,在管企业有10家在国内外资本市场完成首次公开上市,包括康众医疗、凯因科技、NexImmune、New Horizon Health等。弘毅投资各业务板块新投项目及原有项目追加投资均有序推进,有叮咚买菜等企业成功登陆资本市场,项目退出方面也较为活跃。



长期以来,联想控股及旗下三家基金平台持续关注并投入于高新技术产业,现积累了相当的资产布局,超过20家所投企业荣登中国工业和信息化部公布的国家级「专精特新小巨人」名单,其中包括富瀚微、工大高科、国盾量子、圣湘生物、汉朔科技、微纳芯、英思特稀磁、惠伦晶体、微导纳米、中晟全肽生化、数码大方、云迹科技等。诚如联想控股董事长宁旻所讲,「在国家鼓励的方向上把企业发展好是我们的第一要务,要通过自身的产业积累和独特的业务模式,持续促进更多中国实体经济、创业创新的共赢发展,创造更好的经济效益和社会效益。」







